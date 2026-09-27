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Tom Cruise vuelve a México: "Este país me ha dado mucho"

El actor estadounidense se presentó en México para la premier de "Digger"

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción web
Tom Cruise vuelve a México: Este país me ha dado mucho

Tom Cruise es uno de los actores más exitosos de Hollywood.

México. Tom Cruise ha sido señor "atención" en la premier y fan event de Digger en Ciudad de México.

Poco antes de las 16:00 horas, el astro Hollywoodense llegó a la alfombra naranja para hacer la promoción del filme que protagoniza y que dirige Alejandro G. Iñárritu.

"Es un placer venir por el simple hecho de reafirmar el amor y el cariño que este país le tiene a la vida, a la cultura, a la tradición y la pasión por el espíritu.

México me ha dado mucho y estoy más que agradecido por lo que ha sucedido en mi carrera y por esta película en la que trabajo con un extraordinario mexicano y gran talento", indicó Cruise a su paso por la alfombra naranja.

Digger, que estrena la próxima semana en todo el mundo, trajo también al ganador del Óscar mexicano quien acaba de arribar al centro comercial sede en Toreo.

El actor de Magnolia y Misión Imposible ha repartido autógrafos a diestra y siniestra en pósters oficiales y se detuvo con todos los medios a conversar.

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Redacción web
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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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