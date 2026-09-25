Maribel Guardia actuará legalmente contra Imelda Tuñón

La actriz y cantante Maribel Guardia ha decidido interponer una denuncia penal contra Imelda Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa y madre de su nieto José Julián. La acción legal surge tras las declaraciones de Imelda en un podcast, donde aseguró que suministraba medicamentos psiquiátricos a Julián sin que él acudiera personalmente al especialista. En el programa Mesa Cero, Tuñón relató que, ante los problemas de insomnio de Julián, ella acudía al psiquiatra, describía los síntomas y recibía las recetas para luego entregarle los medicamentos al cantante. Estas afirmaciones generaron preocupación en el entorno de Maribel, quien considera que se trataría de un manejo irregular de sustancias controladas. El equipo legal de Guardia confirmó en En Casa con Telemundo que la actriz no acudirá personalmente a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero sí firmó la denuncia. La acción busca que se investigue a Imelda por tráfico ilegal de sustancias controladas y por la posible comisión del delito de homicidio.

En Hoy Día adelantó que la denuncia contempla dos frentes: el suministro de medicamentos sin autorización y la sospecha de que estas prácticas pudieron haber influido en la muerte de Julián. El joven falleció en abril de 2023 por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, sin rastros de violencia, según la información citada en el texto. La nueva acusación abre así otro capítulo en el conflicto familiar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ilegal de sustancias controladas se refiere, de manera general, al manejo o comercialización no autorizados de medicamentos regulados. En este caso, corresponde a las autoridades determinar si los hechos denunciados constituyen un delito y si existe alguna relación entre el suministro de medicamentos y la muerte de Julián.

Disputas legales: custodia del menor y herencia de Julián

La relación entre Maribel e Imelda ya venía marcada por tensiones. Tras la muerte de Julián, ambas se apoyaron mutuamente, pero en enero de 2025 la actriz presentó una denuncia que derivó en una disputa por la custodia de su nieto. Desde entonces, los desencuentros se han multiplicado. En diciembre de 2024, Imelda abandonó la casa de Maribel, lo que marcó el inicio de un distanciamiento. La actriz denunció supuestos problemas de adicciones y un incidente en el que se encontró a un hombre ebrio y semidesnudo en la vivienda, lo que llevó a las autoridades a otorgarle temporalmente la custodia del menor. Imelda negó las acusaciones y aseguró que Maribel utilizaba al niño como herramienta de separación. Incluso la acusó de ejercer violencia vicaria, un término utilizado para describir situaciones en las que una persona busca causar daño a otra mediante personas cercanas, incluidos los hijos.

