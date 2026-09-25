Susan Sarandon y Hannah Einbinder, detenidas durante protesta en Nueva York

Nueva York. La policía de Nueva York detuvo este jueves a las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder durante una protesta contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su intervención en la Asamblea General de la ONU.

En fotografías difundidas en redes sociales, se puede ver a Einbinder, conocida por la serie de HBO 'Hacks', siendo esposada por la policía de la ciudad (NYPD), mientras que Sarandon aparece siendo arrestada por varios agentes.

En la manifestación, una de las convocadas para este jueves contra Netanyahu, la policía también detuvo a Darializa Avila-Chevalier, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de EE.UU. y respaldada por el alcalde Zohran Mamdani, según The New York Post.