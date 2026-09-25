BTS volverá a México en 2027, según confirmó Sheinbaum

La gobernante mexicana ya había anunciado en mayo pasado que los siete integrantes de BTS aceptaron su propuesta de regresar al país en 2027, aunque hasta ahora no se han publicado las fechas ni el lugar donde se realizarán las presentaciones.

“El día de mañana (este viernes) se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, apuntó la mandataria durante un mensaje conjunto en Palacio Nacional.

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , reafirmó el jueves el regreso a México en 2027 de BTS , uno de los grupos de K-pop más populares a nivel mundial, tras la visita del Estado del presidente surcoreano, Lee Jae-myung , en la que ambos mandatarios acordaron ampliar los intercambios culturales entre los dos países.

En ese entonces, Sheinbaum recibió a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en Palacio Nacional, quienes estuvieron en México como parte de su gira mundial y acudieron a la residencia de la presidenta a un encuentro que congregó a cerca de 50.000 seguidores en el Zócalo de la capital mexicana.

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El fenómeno del K-pop, según ambos mandatarios, también ocupó espacio en la conversación que sostuvieron este jueves, en la que adoptaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030 y firmaron acuerdos en distintos ámbitos, entre ellos cultura y educación.

“La afición de la juventud mexicana por el K-pop y la gastronomía coreana es muestra de esa cercanía que crece entre nuestros pueblos”, apuntó Sheinbaum.

Además, el gobernante mexicano reveló que ambos gobiernos analizan la posibilidad de establecer en México un centro dedicado a la cultura K-pop, que incluya la música y otras actividades artísticas y culturales, así como crear un instituto de cultura mexicana en Corea del Sur.

Lee, por su parte, destacó el creciente interés mexicano por expresiones como el K-pop, la gastronomía y la industria de la belleza surcoreana, y anunció la creación este año de un grupo de trabajo para impulsar la coproducción de contenidos y la formación de talento. EFE