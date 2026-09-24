Los Panchos llegan a Honduras para revivir la época dorada del bolero

San Pedro Sula, Honduras. El legendario Trío Los Panchos ofrecerá dos presentaciones en el país, con un recorrido por el bolero y la música romántica que caracteriza su trayectoria.
La primera cita será este sábado 26 de septiembre en Tegucigalpa, en el Auditorio Polideportivo San José del Carmen. Posteriormente, el domingo 27 de septiembre, la agrupación llevará su espectáculo al Auditorio UTH de San Pedro Sula. La cita inicia a partir de las 7:00 pm. El sitio oficial de la gira confirma ambas ciudades y fechas como parte del recorrido latinoamericano de “Nostalgia Tour”.
En Honduras, las presentaciones buscan convertirse en un encuentro entre distintas generaciones alrededor de las canciones que han marcado la música romántica latinoamericana.
El repertorio anunciado incluye clásicos vinculados al legado de Los Panchos como“Sabor a mí”, “Contigo”, “Si tú me dices ven” y “Caminemos”, composiciones que forman parte de la propuesta musical de esta gira.
Fundado en 1944, el Trío Los Panchos construyó un estilo que se convirtió en referente del bolero y la canción romántica en español.
Actualmente, su legado continúa bajo la dirección de Gabriel “Gabi” Vargas, vinculado a la agrupación desde finales de la década de 1970.
La llegada de Los Panchos a Honduras forma parte de su recorrido internacional“Nostalgia Tour 2026”, que también contempla presentaciones en otros países del continente.
Así, Tegucigalpa y San Pedro Sula se preparan para dos veladas en las que el protagonista será el bolero, un género que continúa conectando a distintas generaciones a través del romanticismo y la nostalgia.
¿Dónde adquirir los boletos?
Las entradas están disponibles en el sitio en línea de kuikpei. También en puntos de venta físico Auditorio UTH. El horario es de lunes a sábado de 10:00 am a 6:00 pm.