Los Panchos llegan a Honduras para revivir la época dorada del bolero

San Pedro Sula, Honduras. El legendario Trío Los Panchos ofrecerá dos presentaciones en el país, con un recorrido por el bolero y la música romántica que caracteriza su trayectoria.

La primera cita será este sábado 26 de septiembre en Tegucigalpa, en el Auditorio Polideportivo San José del Carmen. Posteriormente, el domingo 27 de septiembre, la agrupación llevará su espectáculo al Auditorio UTH de San Pedro Sula. La cita inicia a partir de las 7:00 pm. El sitio oficial de la gira confirma ambas ciudades y fechas como parte del recorrido latinoamericano de “Nostalgia Tour”.

En Honduras, las presentaciones buscan convertirse en un encuentro entre distintas generaciones alrededor de las canciones que han marcado la música romántica latinoamericana.

El repertorio anunciado incluye clásicos vinculados al legado de Los Panchos como“Sabor a mí”, “Contigo”, “Si tú me dices ven” y “Caminemos”, composiciones que forman parte de la propuesta musical de esta gira.