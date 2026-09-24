Tom Cruise: "Digger es la película más original que he visto"

LONDRES. El actor estadounidense Tom Cruise se pone en la piel de un excéntrico magnate petrolero en ‘Digger’, su primera colaboración con el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y la película “más original y conmovedora” que ha visto jamás, según aseguró esta semana durante el preestreno mundial del filme en Londres.
El intérprete, de 64 años, fue el gran protagonista de la cita, que transformó el martes la plaza Leicester Square de Londres en un gran plató, con gran parte del elenco principal.
Tom Cruise fue el primero en llegar a la alfombra roja, enfundado en un esmoquin combinado con unas botas de estilo ‘cowboy’ y dedicó cerca de dos horas a hablar con sus fans, antes de atender a la prensa presente en el evento, entre los que se encontraba Agencia EFE.
Cruise afirmó que, desde los inicios de su filmografía, se ha puesto en la piel de una amplia gama de personajes y géneros, pero nada parecido a su rol en ‘Digger’.
“Esta es, sin duda, la película más original que he visto, que he leído y una de las más conmovedoras que he presenciado”, aseguró el actor.
En la piel del magnate Digger Rockwell, Cruise se presenta irreconocible, envejecido con prostéticos y luciendo con un registro cómico -y soez-, lejos de sus papeles habituales de héroe de acción.
Para el actor, es un “privilegio” haber podido llevar un personaje así a la pantalla, pues asegura que es muy conciente a la hora de escoger sus papeles y siempre está en busca de aprender habilidades nuevas y campos interpretativos diferentes para luego poder implementarlas en sus películas.
“Si miras la técnica, en términos de volar aviones, o danza o música, estoy constantemente estudiando estas cosas: arquitectura, arte, historia... Ya sabes, y aplico todas esas cosas a cada película, y a veces lleva años”, reflexionó Cruise.
Precisamente, ‘Digger’, que llegará a los cines el próximo 2 de octubre, es el resultado de siete años de trabajo conjunto de Cruise con Iñárritu, a quien define como un cineasta “único en su género”.
@omeletelatam
Abrazo de Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu 🫂🥰 Premiere de #Digger con todo el cast en Londres 🎥♬ sonido original - Omelete Latam
“La realidad es que no hay película fácil de hacer. Permíteme explicarlo. Si algo te apasiona, nunca vas a optar por el camino fácil. ¿Fue un gusto hacerla? Cada minuto. Para mí, lo fue, pero esto no quiere decir que no haya momentos de confusión y dolor. Si estás buscando el camino fácil, no es ahí. Nunca quise que mi vida fuera fácil. La vida es una aventura y te comenté que quiero estar al borde de ese precipicio mirando hacia abajo, en sentido literal y figurado. Porque ahí vive este hombre que tengo al lado (señala a Iñárritu). Al mismo tiempo, como ya comprobaste, Alejandro te sumerge en un mundo cinematográfico que se siente emocionalmente auténtico. Además, la película es graciosísima. El sentido del humor es maravilloso, aunque no se trata de una comedia genérica. Para la comedia se requieren aptitudes distintas. Entre “Risky Business”, “Rain Man”, “Les Grossman” y ésta, hay un elemento cómico diferente”, comparte Tom.
El poder y la ambición humana. La cinta se estrena rodeada de un enorme secretismo y solo se han desvelado detalles mínimos de la trama, pues según explica el realizador mexicano a EFE es una película que está hecha para que la gente la vea en el cine y la descubra.
“Es bien difícil decir de qué va sin arruinar la experiencia”, aseguró el mexicano. Aún así, se atreve a adelantar que ‘Digger’ habla sobre la narrativa; de cómo el poder y la ambición humana son “una cosa muy aterradora y divertida al mismo tiempo”.
Además, pone a la audiencia frente a un espejo satírico y con tintes políticos de la situación actual del mundo: “Cuando empezamos, el mundo era muy distinto... y la realidad nos fue alcanzando. Ese fue el reto”, comentó Iñárritu.
@hellocanadamag Looks like Tom Cruise is Princess Kate's biggest fan 🤩 The Prince and Princess of Wales turned the premiere of the movie star's new film 'Digger' into a date night, Kate stunning the crowd in all purple 💜 Tom and Kate walked the carpet together, greeting fans and fellow A-listers during the glamorous evening ✨ 📽️ : Getty #princesskate #tomcruise #royalfamily ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine
El cineasta regresa después de cuatro años de parón desde ‘Bardo’ (2022) y lo hace muy bien rodeado. Además de Cruise, el elenco se completa con nombres como el de la actriz alemana Sandra Hüller (’Anatomía de una caída’), Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman o Michael Stuhlbarg, entre otros.
Hüller, que vive uno de los momentos más dulces de su carrera, confesó a EFE que aceptó unirse a ‘Digger’ porque “admiraba” el trabajo del cineasta mexicano.
“Lo conocí, tuvimos una conversación maravillosa. Sentí que era alguien en quien podía confiar y del que quería rodearme. Tiene una gran visión y todas las herramientas para hacer una buena película. Así que quería descubrir cómo trabajaba”.
El preestreno mundial de ‘Digger’ estuvo enmarcado en la llamada ‘Gala Real del Cine’ (’Royal Film Performance’), un evento benéfico con el patrocinio de la familia real británica, y contó con la presencia especial de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.
@peter.ellis.kingguard Tom Cruise Holds Stunning Princess Catherine’s Hand at Leicester Square Premiere of Digger 👑 #buckinghampalace #tomcurise #catherine #buckinghampalace #london ♬ âm thanh gốc - Peter Ellis (UK)
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