Jesse Huerta inicia nueva etapa con Jesse and the Supernovas

Jesse Huerta presentó oficialmente a Jesse and the Supernovas, su nueva banda, días después de anunciar una pausa indefinida en su proyecto musical junto a su hermana Joy, el dúo Jesse & Joy. Huerta dio a conocer la nueva agrupación a través de sus redes sociales, donde presentó sus perfiles oficiales y compartió un primer adelanto de esta etapa de su carrera. La primera publicación de Jesse and the Supernovas en Instagram fue realizada el 24 de febrero de 2026. En el video, Jesse aparece interpretando un tema acompañado del mensaje: “Como nosotros, no habrá nada igual”.

El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos celebraban el inicio del nuevo proyecto, otros cuestionaban si existía una relación entre la creación de la banda y la pausa de Jesse & Joy. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante las especulaciones, Jesse Huerta explicó que Jesse and the Supernovas no surgió como consecuencia de su decisión de poner en pausa el dúo, sino que se trataba de un proyecto que llevaba meses en preparación. "Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Jesse and the Supernovas es un proyecto que estaba planeado desde hace meses", explicó Huerta en un comunicado. El cantante también aseguró que Joy estaba al tanto de sus aspiraciones desde hacía tiempo. Esta versión difiere de lo hablado públicamente por su hermana, quien había señalado que conoció la decisión de pausar el proyecto apenas 20 minutos antes de que se hiciera público. Joy Huerta, por su parte, manifestó que respeta los motivos de su hermano, aunque señaló que no puede hablar por él y que su versión sobre el momento en que se tomó la decisión es diferente.

Una nueva etapa sin alejarse de la música