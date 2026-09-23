Back to Black cumple 20 años y lo celebrarán con un concierto en Londres

Londres. El álbum Back to Black de la fallecida cantante británica Amy Winehouse celebrará el próximo mes de octubre su 20 aniversario con un concierto especial en Londres que contará con la presencia de artistas invitados como Mark Ronson, Jorja Smith, Yebba y la girlband FLO, entre otros.

El evento, de formato "una sola noche", tendrá lugar el 21 de octubre en el recinto Roundhouse de la capital británica, situado en el barrio de Camden, donde vivía Amy Winehouse. Este escenario es doblemente especial, pues es el último en el que la artista actuó, junto a su ahijada, tres días antes de su muerte, el 23 de julio de 2011.

El concierto correrá a cargo de Mark Ronson y Salaam Remi, productores originales de Back to Black (2006), considerado uno de los álbumes más importantes e influyentes de la música reciente, quienes interpretarán el disco al completo junto a la Amy Winehouse Band e invitados especiales.