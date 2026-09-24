Taylor Lautner y su esposa dan la bienvenida a su primera hija

Taylor Lautner, actor conocido por interpretar a Jacob Black en la saga cinematográfica “Crepúsculo”, y su esposa, Tay Lautner, se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hija, Lennon Taylor Lautner. La pareja anunció el nacimiento el 23 de septiembre, una semana después de la llegada de la bebé, ocurrida el 16 de septiembre. A través de una publicación conjunta en Instagram, compartieron una fotografía de la pequeña, a quien llaman cariñosamente “Lenny”. En la imagen, la bebé aparece recostada y vestida con un mameluco rosa junto a un bordado que muestra su nombre. “Lennon Taylor” aparece escrito debajo de la figura de un oso de peluche que sostiene un globo rosa. “Una semana amando a nuestro dulce pequeño Lenny”, escribió Tay en Instagram al compartir la noticia.

El nombre del bebé también tiene un vínculo con sus padres. Antes del nacimiento, Tay había contado en el podcast “Call Her Daddy” que la pareja había reducido sus opciones a entre tres y cinco nombres y que Taylor todavía estaba entre las posibilidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tay nació con el nombre de Taylor Dome y adoptó el apellido Lautner tras su matrimonio con el actor. Durante su participación en el podcast, explicó que, de haber tenido un niño, probablemente también habría recibido el nombre de Taylor, con el apodo de TJ. Finalmente, la pareja eligió a Lennon como nombre de su hija y dejó a Taylor como segundo nombre. Una relación que comenzó en 2017 Taylor y Tay Lautner se conocieron en 2017, después de que Makena Moore, hermana del actor, los presentara durante una noche de juegos. En ese momento, Tay estudiaba para convertirse en enfermera titulada. Con el paso de los años, Tay también desarrolló una carrera enfocada en la defensa de la salud mental y, junto con su esposo, copresentó el podcast “The Squeeze”.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2022. En marzo, ambos anunciaron que esperaban a su primer hijo con una publicación en redes sociales en la que hicieron referencia a la particular coincidencia de sus nombres. “¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautner?”, escribieron entonces. En una de las fotografías del anuncio, Taylor besaba el vientre de su esposa mientras ella sostenía imágenes de una ecografía. En junio, la pareja confirmó que esperaba una niña.



ay habló sobre los cambios durante el embarazo