¡Dove Cameron y Damiano David se casaron! Así fue su romántica boda en Italia

Italia. La cantante y actriz Dove Cameron y Damiano David, vocalista de Måneskin, dieron el “sí, quiero” este jueves 24 de septiembre en una ceremonia civil celebrada en Montalcino, Italia, después de varios años de relación.
La pareja de artistas se casó en el Palazzo dei Priori, en la localidad de Montalcino, en plena Toscana italiana, poniendo un nuevo capítulo a una historia que comenzó públicamente en 2023.
Para el esperado enlace, ambos sorprendieron al apostar por estilismos en tonos blancos. Dove Cameron, de 30 años, dejó a un lado el tradicional vestido de novia y eligió un traje blanco holgado acompañado de una capa sobre uno de los hombros y un ramo de calas. Por su parte, Damiano David, de 27 años, lució un traje cruzado en tono crema que complementó con un pañuelo de seda beige sobre los hombros.
La elección de la intérprete volvió a reflejar su particular sentido de la moda. Antes de la boda, Dove Cameron había explicado que buscaba un estilismo nupcial que representara plenamente quién es y que encontrara un equilibrio entre sus energías masculina y femenina.
@billboardar 💍 ¡Dove Cameron y Damiano David casados! La pareja dio el sí este jueves en Italia. #damianodavid #dovecameron ♬ sonido original - Billboard AR
De las alfombras rojas al altar
La historia entre Dove Cameron y Damiano David comenzó a despertar rumores en septiembre de 2023. Meses después, en febrero de 2024, hicieron oficial su relación sobre la alfombra roja de la gala previa a los Grammy organizada por Clive Davis.
Desde entonces, los artistas se convirtieron en una de las parejas más llamativas del mundo de la música y el entretenimiento, compartiendo apariciones en importantes eventos como la Met Gala de 2024.
El siguiente gran paso llegó con su compromiso. Aunque ya habían dado ese paso anteriormente, la pareja hizo pública la noticia en enero de 2026, cuando Dove Cameron compartió en Instagram fotografías en las que lucía su anillo.
Ahora, su romance entra oficialmente en una nueva etapa, con la Toscana italiana como escenario de un enlace que ha llamado la atención tanto por la historia de amor de los artistas como por sus poco convencionales estilismos nupciales.
@rainews L'ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense hanno pronunciato il loro fatidico sì questo pomeriggio nell'ex palazzo comunale di Montalcino (Siena). Una cerimonia intima, al cospetto di una trentina di persone, i familiari degli sposi e un gruppo di amici intimi. La capienza della sala scelta del resto non permetteva un numero di invitati più grande. I testimoni scelti sono stati: per lui il fratello Jacopo e per lei un'amica. All'uscita della coppia un boato e tanti applausi da parte del pubblico che ha chiesto a gran voce un bacio davanti a tutti. Richiesta esaudita dai novelli sposi per la gioia di tutti. Felicita Pistilli/Tg1 Tutti gli aggiornamenti su RaiNews.it #DoveCameron #DamianoDavid #Maneskin #matrimonio #Toscana ♬ audio originale - RaiNews
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@enowlatino
Dove Cameron y Damiano David se casaron en Montalcino, Italia, y estamos alucinando con sus looks 🤍 ¡Vivan los novios! [📹: Getty]♬ Piano Wedding - Kidmada