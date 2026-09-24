¡Dove Cameron y Damiano David se casaron! Así fue su romántica boda en Italia

Italia. La cantante y actriz Dove Cameron y Damiano David, vocalista de Måneskin, dieron el “sí, quiero” este jueves 24 de septiembre en una ceremonia civil celebrada en Montalcino, Italia, después de varios años de relación.

La pareja de artistas se casó en el Palazzo dei Priori, en la localidad de Montalcino, en plena Toscana italiana, poniendo un nuevo capítulo a una historia que comenzó públicamente en 2023.

Para el esperado enlace, ambos sorprendieron al apostar por estilismos en tonos blancos. Dove Cameron, de 30 años, dejó a un lado el tradicional vestido de novia y eligió un traje blanco holgado acompañado de una capa sobre uno de los hombros y un ramo de calas. Por su parte, Damiano David, de 27 años, lució un traje cruzado en tono crema que complementó con un pañuelo de seda beige sobre los hombros.

La elección de la intérprete volvió a reflejar su particular sentido de la moda. Antes de la boda, Dove Cameron había explicado que buscaba un estilismo nupcial que representara plenamente quién es y que encontrara un equilibrio entre sus energías masculina y femenina.