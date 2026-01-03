Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso

“Mi parte favorita de estar viva”, escribió la exestrella de Disney Channel junto a una imagen en la que muestra su anillo de compromiso mientras posa junto a David. “Feliz Año Nuevo”.
El anuncio llega luego de varios meses de rumores. El 29 de octubre, Cameron fue fotografiada luciendo un llamativo anillo en el dedo anular mientras caminaba con el músico en Sídney, Australia, lo que avivó las especulaciones sobre un posible compromiso.
La pareja celebró recientemente su segundo aniversario. El pasado 9 de octubre, Cameron compartió una publicación conmemorativa en Instagram: “Los dos mejores años de mi vida. Lloro al menos una vez a la semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa contigo. Te amo de una manera indescriptible, pero nunca dejaré de intentarlo. ¡Buon anniversario, amore mio!”.David respondió calificando su relación como “lo mejor de estar vivo”.
Cameron y David se conocieron por primera vez en los MTV Video Music Awards de 2022, donde la actriz —conocida por Descendants— y la banda Måneskin estaban nominados a Mejor Artista Nuevo.
“Simplemente te encuentras con diferentes artistas detrás del escenario”, recordó Cameron en una entrevista con Cosmopolitan en 2024. “Y cuando los conocí, no creo que ni siquiera hablara con Damiano”.
Aunque la banda la invitó posteriormente a abrir algunos conciertos durante una gira, la actriz declinó en ese momento por conflictos de agenda. “Ocurrían cosas como si pasaran barcos en la noche”, explicó.
El reencuentro definitivo ocurrió en los VMAs de 2023, cuando David, entonces de 26 años, la invitó a asistir a un concierto en el Madison Square Garden, donde Måneskin iniciaba una gira mundial. Esta vez, Cameron aceptó, y allí comenzó su relación.
“Fue un proceso muy, muy lento y cauteloso”, relató Cameron. “Ocho horas de conversaciones antes de que finalmente dijéramos: ‘Bueno, ¿nos tomamos de la mano ahora?’”.La actriz destacó la personalidad de su ahora prometido: “Se presenta de una manera fácil de digerir, pero cuando pasas tiempo con él te das cuenta de que es una persona increíblemente amable, generosa y sensible”.
La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja como pareja en la gala previa a los Premios Grammy de Clive Davis, en Beverly Hills, en febrero de 2024. Tres meses después, asistieron juntos a la Gala Met.
Pese a su perfil público, ambos aseguran llevar una vida privada discreta. “Realmente disfrutamos de ser una pareja normal. Somos muy reservados”, dijo Cameron en marzo a Erin Lim Rhodes, de The Rundown de E! News.“Preferimos quedarnos en casa. Estamos viendo Lost y a las seis de la tarde ya tenemos puestos los pijamas”.
Los seguidores de ambos artistas reaccionaron de júbilo cuando la enamorada pareja compartió las imágenes de la pedida de mano, que sella su compromiso matrimonial con una hermoso anillo.