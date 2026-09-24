U2 prepara su regreso discográfico con 'Carnaval De Luz'

Dublín . U2 publicará el 13 de noviembre 'Carnaval De Luz' , su decimosexto álbum de estudio y el primero con material nuevo en nueve años de la banda irlandesa, que incluye colaboraciones con la artista española Rosalía y la recién fallecida Dolly Parton , anunció este jueves la discográfica Island Records. El lanzamiento de este nuevo trabajo coincide con una especial efeméride: este viernes se cumplen 50 años desde que su batería, Larry Mullen Jr., colocó en el tablón de anuncios de su escuela de Dublín una nota en la que buscaba músicos para formar una banda, el germen del grupo que posteriormente se ha convertido en una de las formaciones más conocidas del rock mundial. Cinco décadas después, con 170 millones de discos vendidos y 22 premios Grammy a sus espaldas, U2 regresa con un trabajo de doce canciones producidas por Jacknife Lee y concebido durante un período especialmente prolífico para la banda, que a lo largo de 2026 habrá publicado un total de 24 temas nuevos. ​​​​​

El álbum explora, según la discográfica, temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia frente a fuerzas oscuras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Musicalmente, el trabajo recupera elementos de la vertiente más experimental de U2 y los combina con composiciones de estructura más directa, como en 'The Greatest Show On Earth', 'Glorify' y 'Midnight Sunshine'. 'Carnaval De Luz' incluye también 'Silencio', una canción de dos minutos y 35 segundos descrita por el grupo como un homenaje al espíritu insolente del surf-punk de sus primeros años, explicó Island Records en un comunicado publicado en la web de U2. El nuevo trabajo está vinculado a los dos EP que U2 publicó por sorpresa a comienzos de 2026, 'Days of Ash' y 'Easter Lily', ambos de seis canciones y grabados durante el mismo período creativo. Las dos entregas, recordó la discográfica, siguieron el calendario litúrgico, mientras que el nuevo álbum se sitúa, en palabras de la banda, "antes" de ellas en esa línea temporal.

Una balada country con Dolly Parton