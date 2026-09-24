Ridículo de Costa Rica: ganaba 3-0 y pasó lo impensado ante Curazao en la Nations League

La Selección de Costa Rica pasó de lucirse con goleada 3-0 al medio tiempo a hacer el ridículo en la segunda parte y terminar perdiendo 3-4 contra Curazao en su debut en el Grupo A de la Concacaf Nations League.
Lo que era una fiesta en el Estadio Ricardo Saprissa se convirtió en una noche de pesadilla para el equipo costarricense que vio como Curazao remontó marcando cuatro goles en un segundo tiempo de ensueño.
La selección tica que dirige el argentino Fernando 'Bocha' Batista mostró orden, entrega y buen juego en el primer tiempo, sin embargo todo se vino abajo y los aficionados terminaron gritando "olé, olé" contra su propio equipo cuando el rival tocaba el balón en los últimos minutos.
Costa Rica empezó ganando con un potente remate de Orlando Sinclair de derecha cruzado dentro del área a los 3 minutos. Aumentó la cuenta Carlos Mora tras aprovechar un grosero error en defensa en el 23'.
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Antes de irse al descanso, volvió a anotar Carlos Mora para su doblete con un remate de derecha y el 3-0. Parecía que Costa Rica iba a tener una victoria plácida. Pero en la parte de complemento vino la respuesta de Curazao.
La escuadra caribeña anotó dos goles en cuatro minutos para acortar distancias. En el 62' apareció Kenji Gorré marcando tras definir de derecha en el área luego de pase de Jordi Paulina y en el 66' fue Tahith Chong quien perforó las redes ticas con un fuerte remate de zurda desde fuera del área.
Curazao se animó y sometió a Costa Rica en su propio campo. En el 78', Kenji Gorré volvió a aparecer en el área para cazar un balón que pegó en el vertical y puso así el empate 3-3.
El conjunto curazoleño aprovechó el subidón y le dio el golpe letal a los ticos en el minuto 82. Jordi Paulina mandó al fondo un centro de Juninho Bacuna desde el costado izquierdo y desató la locura del visitante.