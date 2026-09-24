Ridículo de Costa Rica: ganaba 3-0 y pasó lo impensado ante Curazao en la Nations League

San José, Costa Rica.

La Selección de Costa Rica pasó de lucirse con goleada 3-0 al medio tiempo a hacer el ridículo en la segunda parte y terminar perdiendo 3-4 contra Curazao en su debut en el Grupo A de la Concacaf Nations League.

Lo que era una fiesta en el Estadio Ricardo Saprissa se convirtió en una noche de pesadilla para el equipo costarricense que vio como Curazao remontó marcando cuatro goles en un segundo tiempo de ensueño.

La selección tica que dirige el argentino Fernando 'Bocha' Batista mostró orden, entrega y buen juego en el primer tiempo, sin embargo todo se vino abajo y los aficionados terminaron gritando "olé, olé" contra su propio equipo cuando el rival tocaba el balón en los últimos minutos.

Costa Rica empezó ganando con un potente remate de Orlando Sinclair de derecha cruzado dentro del área a los 3 minutos. Aumentó la cuenta Carlos Mora tras aprovechar un grosero error en defensa en el 23'.