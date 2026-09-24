Tabla posiciones Liga Naciones Concacaf: así está el Grupo A tras derrota de Costa Rica ante Curazao

La Liga A de la Concacaf Nations League empezó con varias sorpresas tras los tres primeros partidos del Grupo A que se disputaron este jueves 24 de septiembre, destacando la dura derrota que sufrió Costa Rica en casa y con tres inesperadas selecciones liderando la tabla de posiciones.

Curazao aparece como líder del grupo gracias a su diferencia de goles. La selección caribeña derrotó a domicilio a Costa Rica con una épica remontada 3-4 en un partido de muchas emociones y quedó con tres unidades, cuatro goles a favor y tres en contra, para una diferencia de +1.

En el segundo puesto se encuentra Haití, que también suma tres puntos después de imponerse 3-2 sobre Trinidad y Tobago. Los haitianos tienen una diferencia de +1, mientras que República Dominicana ocupa la tercera posición con los mismos tres puntos.

Precisamente, República Dominicana completó la jornada con una victoria sorprendente 3-2 ante Nicaragua, resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Los nicas, en cambio, quedaron sin puntos y con diferencia de -1.

La derrota ante Curazao dejó a Costa Rica en la cuarta posición, con cero puntos tras su primer compromiso. Los ticos recibieron cuatro goles y anotaron tres, por lo que también tienen una diferencia de -1.

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En los últimos puestos aparecen Nicaragua y Trinidad y Tobago, ambos sin unidades después de sus respectivos tropiezos. La selección centroamericana tiene dos goles a favor y tres en contra, mientras los trinitecos también registra dos tantos marcados y tres recibidos.