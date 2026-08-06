BTS lanzará dos libros oficiales sobre sus letras y la cocina coreana

El grupo surcoreano BTS publicará en septiembre dos libros oficiales que ofrecerán a sus seguidores una nueva forma de acercarse a su música y a la cultura coreana. Los títulos, desarrollados en colaboración con Running Press, CAKE Corp y BigHit Music, estarán dedicados al análisis de sus letras y a la gastronomía tradicional de Corea del Sur.

BTS Lyrics Inside

El primero de los títulos, BTS Lyrics Inside, estará disponible a partir del 15 de septiembre y propondrá un recorrido por el proceso creativo detrás de algunas de las canciones más representativas del grupo. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook compartirán reflexiones sobre obras como Proof y The Most Beautiful Moment in Life, con explicaciones sobre los mensajes y significados presentes en sus composiciones.

Canciones emblemáticas

El libro incluirá letras de temas como Boy With Luv (con Halsey), Spring Day, Magic Shop, Life Goes On, Yet to Come y We Are Bulletproof: the Eternal. Las letras se presentarán en su idioma original junto con traducciones al inglés, con el objetivo de facilitar el acceso a su contenido para lectores internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

BTS Recipe Book