BTS lanzará dos libros oficiales sobre sus letras y la cocina coreana

El grupo surcoreano BTS publicará en septiembre dos libros oficiales que ofrecerán a sus seguidores una nueva forma de acercarse a su música y a la cultura coreana. Los títulos, desarrollados en colaboración con Running Press, CAKE Corp y BigHit Music, estarán dedicados al análisis de sus letras y a la gastronomía tradicional de Corea del Sur.
BTS Lyrics Inside
El primero de los títulos, BTS Lyrics Inside, estará disponible a partir del 15 de septiembre y propondrá un recorrido por el proceso creativo detrás de algunas de las canciones más representativas del grupo.
RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook compartirán reflexiones sobre obras como Proof y The Most Beautiful Moment in Life, con explicaciones sobre los mensajes y significados presentes en sus composiciones.
Canciones emblemáticas
El libro incluirá letras de temas como Boy With Luv (con Halsey), Spring Day, Magic Shop, Life Goes On, Yet to Come y We Are Bulletproof: the Eternal.
Las letras se presentarán en su idioma original junto con traducciones al inglés, con el objetivo de facilitar el acceso a su contenido para lectores internacionales.
BTS Recipe Book
El segundo lanzamiento será BTS Recipe Book, una publicación inspirada en distintas etapas de la trayectoria del grupo a través de la gastronomía coreana.
El libro reunirá recetas tradicionales como galletas de arroz tostadas y sopa de pollo con ginseng, entre otros platillos asociados con la cultura culinaria que BTS ha mostrado en diversas ocasiones.
Además de la edición impresa, el recetario incorporará códigos QR que darán acceso a videos exclusivos, consejos de preparación y comentarios de los integrantes sobre algunos de sus platillos favoritos.