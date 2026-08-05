Galilea Montijo hace dura revelación tras procedimiento estético

México.

Galilea Montijo abrió su corazón y reveló la verdad detrás del tratamiento estético al que se sometió hace unas semanas.

La presentadora compartió en el programa 'Hoy' que hablaría abiertamente sobre el tema en un podcast junto a su doctora, luego de los comentarios que han surgido sobre su apariencia física.

"Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítica de mi cara, como si tuvieran algo conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó. Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de un procedimiento estético. O sea, realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”, dijo en el matutino.