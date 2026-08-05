Galilea Montijo hace dura revelación tras procedimiento estético

Galilea Montijo abrió su corazón y reveló la verdad detrás del tratamiento estético al que se sometió hace unas semanas.
La presentadora compartió en el programa 'Hoy' que hablaría abiertamente sobre el tema en un podcast junto a su doctora, luego de los comentarios que han surgido sobre su apariencia física.
"Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítica de mi cara, como si tuvieran algo conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó. Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de un procedimiento estético. O sea, realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”, dijo en el matutino.
El podcast finalmente se estrena este miércoles a las 8 de la noche. Sin embargo, a través de las redes sociales de la doctora María del Mar Guerra se han compartido fragmentos de la entrevista, en la que Galilea Montijo se sincera sobre el proceso que vivió.
“Dije: ‘Ya no voy a poder trabajar en la televisión. Me cambió la cara’. O sea, llegó un punto en que dije: ‘Me cambió la mirada. ¿Qué me hizo?’”, expresó.
La doctora también explicó que dicho tratamiento fue realizado por otro cirujano plástico y no por ella, como se especuló.