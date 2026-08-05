Carlos Vives estrena videoclip de "Buscando el mar" junto a Juan Luis Guerra

Bogotá

El cantante colombiano Carlos Vives presentó este martes el videoclip oficial de 'Buscando el mar', la canción que interpreta junto al dominicano Juan Luis Guerra y que forma parte de su más reciente álbum, 'El Último Disco, Vol. 1', un proyecto inspirado en la obra del nobel colombiano Gabriel García Márquez y en las raíces musicales del Caribe.

La canción, inspirada en la novela 'Cien años de soledad', toma como punto de partida la búsqueda de una salida al mar emprendida por José Arcadio Buendía, uno de los personajes principales de la obra. Esa travesía se convierte en una metáfora de la libertad que ambos artistas trasladan a una propuesta musical donde convergen ritmos caribeños, pop y sonidos de acordeón, percusiones, guitarras y piano.

El videoclip acompaña ese concepto con imágenes de playas, manglares y paisajes de la costa Caribe colombiana, mientras Vives y Guerra celebran la riqueza natural, la identidad cultural y la estrecha relación de la región con el mar.