Carlos Vives estrena videoclip de "Buscando el mar" junto a Juan Luis Guerra

El cantante colombiano Carlos Vives presentó este martes el videoclip oficial de 'Buscando el mar', la canción que interpreta junto al dominicano Juan Luis Guerra y que forma parte de su más reciente álbum, 'El Último Disco, Vol. 1', un proyecto inspirado en la obra del nobel colombiano Gabriel García Márquez y en las raíces musicales del Caribe.
La canción, inspirada en la novela 'Cien años de soledad', toma como punto de partida la búsqueda de una salida al mar emprendida por José Arcadio Buendía, uno de los personajes principales de la obra. Esa travesía se convierte en una metáfora de la libertad que ambos artistas trasladan a una propuesta musical donde convergen ritmos caribeños, pop y sonidos de acordeón, percusiones, guitarras y piano.
El videoclip acompaña ese concepto con imágenes de playas, manglares y paisajes de la costa Caribe colombiana, mientras Vives y Guerra celebran la riqueza natural, la identidad cultural y la estrecha relación de la región con el mar.
Un álbum con varios éxitos
El estreno del video llega en medio del buen momento que atraviesa 'El Último Disco, Vol. 1'. Uno de sus sencillos, 'Te dedico', fue incluido por la revista Billboard entre las mejores canciones de 2026 y alcanzó el primer lugar de las listas Latin Airplay y Tropical Airplay.
A ello se suma el éxito de 'Tuyo y nada más', que también llegó al número uno en la radio de Colombia, Ecuador, República Dominicana y Chile, consolidando la buena recepción del más reciente trabajo discográfico de Vives.
Participará en concierto benéfico
Además del lanzamiento del videoclip, Carlos Vives confirmó su participación en 'A Concert for Venezuela', un concierto benéfico programado para el próximo 23 de agosto en Los Ángeles.
El evento será encabezado por el director de orquesta Gustavo Dudamel junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y busca recaudar fondos para apoyar a las comunidades venezolanas afectadas por los recientes terremotos registrados en ese país.