Maribel Guardia es destituida como tutora testamentaria de su nieto

México.

La batalla legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, continúa, se informó que la actriz fue destituida como tutora testamentaria de su nieto, José Julián.

En medio del pleito legal por la custodia del menor José Julián surgió un nuevo conflicto por el testamento de Julián Figueroa en el que se designa como heredero universal a su hijo. Imelda Garza lo impugnó argumentando que se trata de un documento falso y acusó a Marco Chacón como el presunto responsable. En caso de ser declarado inválido se designaría como una sucesión legítima y tanto el hijo como su madre tendrían derechos por los bienes.

En el programa "De primera mano" se informó que Maribel Guardia fue destituida por un juez como tutora testamentaria de su nieto, José Julián. Su lugar lo tomará la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda Garza Tuñón, quien explicó que la labor de la tutriz es "solicitar, exigir, supervisar y garantizar al albacea todos los movimientos, administración de bienes y que se proveyera al menor lo necesario". ç