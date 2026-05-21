Enrique Bunbury recibe el Premio Aragón 2026 como artista que ha marcado generaciones

Zaragoza.

Enrique Bunbury, cantante, compositor, multiinstrumentista y exvocalista y líder de la banda de rock Héroes del Silencio, ha sido reconocido con el Premio Aragón 2026, la máxima distinción que concede el Gobierno aragonés, como artista universal que ha marcado a generaciones.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la concesión de este galardón a Bunbury como artista con más de 35 años de trayectoria que impulsa la imagen de Aragón a nivel nacional e internacional y referencia para muchos aragoneses, como ha destacado en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta y portavoz del ejecutivo aragonés, Mar Vaquero.

Se trata de un artista, ha subrayado Vaquero, que será un gran referente "cuando transcurran décadas", que tiene un carácter "trabajador, tenaz, que siempre ha buscado la excelencia" y que impulsa la imagen y el potencial de la comunidad.

El Gobierno aragonés entrega el Premio Aragón con motivo del Día de San Jorge, patrón de la comunidad, a personalidades o entidades que prestan servicios excepcionales.