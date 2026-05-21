Enrique Bunbury recibe el Premio Aragón 2026 como artista que ha marcado generaciones

Enrique Bunbury, cantante, compositor, multiinstrumentista y exvocalista y líder de la banda de rock Héroes del Silencio, ha sido reconocido con el Premio Aragón 2026, la máxima distinción que concede el Gobierno aragonés, como artista universal que ha marcado a generaciones.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la concesión de este galardón a Bunbury como artista con más de 35 años de trayectoria que impulsa la imagen de Aragón a nivel nacional e internacional y referencia para muchos aragoneses, como ha destacado en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta y portavoz del ejecutivo aragonés, Mar Vaquero.
Se trata de un artista, ha subrayado Vaquero, que será un gran referente "cuando transcurran décadas", que tiene un carácter "trabajador, tenaz, que siempre ha buscado la excelencia" y que impulsa la imagen y el potencial de la comunidad.
El Gobierno aragonés entrega el Premio Aragón con motivo del Día de San Jorge, patrón de la comunidad, a personalidades o entidades que prestan servicios excepcionales.
El regreso a las raíces
La distinción coincide con el relanzamiento de su actividad creativa tras la publicación de su nuevo trabajo, "De un siglo anterior".
El músico iniciará el próximo mes de octubre su gira "Nuevas Mutaciones", un tour que recorrerá la geografía americana, desde México hasta Estados Unidos, antes de retornar a los escenarios nacionales para el ansiado reencuentro con su público.
La cita más esperada para los seguidores españoles tendrá lugar el 12 de diciembre en Zaragoza. Será el broche de oro a un año de celebraciones donde el artista volverá a su ciudad natal convertido en el máximo referente del rock en español, portando bajo el brazo el máximo reconocimiento oficial de su comunidad.
EFE