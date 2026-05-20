Bad Bunny tendrá una figura en el Museo de Cera de Madrid

El Museo de Cera de Madrid incorporará en breve una figura de Bad Bunny a su colección, según comunicó la entidad este miércoles.
El cantante puertorriqueño, "uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual", señalan desde la institución, es una de las incorporaciones "más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana".
Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de "precisión y realismo".
Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny.
Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.
Se da la circunstancia de que el cantante tiene previsto actuar en el estadio Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y ocho fechas más en junio.
@museodecerademadrid ¡54 años de historia y celebridades en cera! Abrimos nuestras puertas el 14 de febrero de 1972 en el Paseo de Recoletos, y desde entonces seguimos sorprendiendo a todos con nuestras figuras. Escultores, maquilladores y profesionales del cine lograron que personajes históricos y celebridades actuales parezcan cobrar vida. La primera figura que marcó el inicio de esta aventura fue Cristóbal Colón. Reyes, deportistas, artistas... todos reunidos en un recorrido que te hará viajar en el tiempo. Este 14 de febrero celebramos 54 años... ¡ven a vivirlo con nosotros! #MuseoDeCeraMadrid #54Aniversario #HistoriaEnCera ♬ sonido original - Museo de Cera de Madrid
EFE