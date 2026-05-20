Alex Fernández niega rumores de distanciamiento con su padre Alejandro

Alex Fernández desmintió, mediante un comunicado publicado en redes sociales, los rumores sobre un supuesto distanciamiento con su padre, el cantante Alejandro Fernández , difundidos en diversos medios de comunicación.

Según las versiones que circularon recientemente, Alejandro Fernández sentiría celos de la carrera artística de su hijo desde su debut como cantante en 2018, cuando fue apadrinado por su abuelo, el fallecido Vicente Fernández .

Los rumores tomaron fuerza recientemente cuando se lanzó el álbum homenaje a su abuelo llamado “Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1”, donde Alex no participó, pero Alejandro sí. Otros cantantes del regional mexicano se sumaron al proyecto como Nodal y Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que este proyecto fue liderado por el tío de Alex, Vicente Fernández Jr., hijo mayor de Vicente, y María del Refugio Abarca, conocida como “Doña Cuquita”, viuda del artista. Fue ´ella quién aseguró que en el volumen dos del proyecto grabarían canciones sus nietos, que ese es el plan.

Tras permanecer más de 20 días de gira en el extranjero, Alex Fernández decidió aclarar públicamente la situación. El cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su padre acompañada del siguiente mensaje:

“Queridos amigos, medios de comunicación y público en general:

A mi llegada a México, después de más de 20 días de gira en el extranjero, me encontré con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá, Alejandro Fernández.

Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros.

Amo profundamente a mi papá, me siento muy orgulloso de él y agradezco de corazón el apoyo, el cariño y los consejos que siempre me ha dado, tanto en mi vida personal como en mi camino artístico.

Cualquier versión que sugiera lo contrario es completamente falsa. Gracias por su cariño, por su respeto y por acompañarme siempre”.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores.