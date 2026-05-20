Bad Bunny lleva a Zara los colores tropicales de Puerto Rico

San Juan

Camisetas, pantalones, corbatas y trajes en tonos cálidos y colores pastel, junto a mesas con juegos de dominó, recrean el ambiente caribeño de Puerto Rico en la nueva colección exclusiva 'Benito Antonio', creada por Bad Bunny y Zara, que ya tuvo éxito en San Juan y llegará el 21 de mayo a otros países.

"Desde el día uno, las filas eran inmensas. Cuando apareció Benito en el centro comercial, el éxito que tuvimos fue incalculable", comentó a EFE Jeremy Nazario, gerente del área de la colección 'Benito Antonio' ​​en la tienda de Zara del centro comercial Plaza Las Américas.

Bad Bunny desató la euforia entre los asistentes al centro comercial y generó gran repercusión en redes sociales tras ser visto saliendo del establecimiento con varias piezas de su línea de ropa.

En la tienda de Zara, decorada con paredes verde esmeralda y mesas de dominó rosadas, se exhibe una amplia variedad de artículos, entre ellos polos, chaquetas, bolsos y gorras en tonos neutros como blanco y negro, además de una colorida gama de textiles con el logotipo impreso en la donde la silla Bad Bunny se preparó para la Met Gala.

Puerto Rico, primero

"Los colores y todo demuestran lo que es Puerto Rico. Estoy viendo qué me llevo. Tengo muchas cosas en la mano y todavía no sé qué elegir, pero está súper hermosa la ropa", aseguró a EFE Miguel Francisco Mercado, de 20 años.

Mientras recorría la colección en la tienda de Zara, el joven destacó que “Bad Bunny siempre llega a Puerto Rico primero”, en referencia a que el artista presentó la colección en su isla natal antes que en otros mercados.

Sin embargo, no todos los visitantes lograrán adquirir prendas de la colección. María José del Valle, de 18 años, reconoció que para muchos jóvenes puertorriqueños los precios son “medio caritos” y difíciles de asumir.

"Son como cosas de líneas o sólidas. No vamos a comprar, estamos jugando dominó. Me gusta el concepto de añadir dominó a lo que es esta tienda porque es añadir una parte de la cultura puertorriqueña", afirmó con una sonrisa mientras movía las fichas de uno de los juegos más populares del archipiélago.

La joven subrayó además que le entusiasma “ver a un artista de Puerto Rico colaborar con una compañía tan grande” como Zara. “Representa ver lo grande que nosotros mismos podemos llegar si creemos en nosotros mismos”, agregó.