Presentan Ley Camila para fortalecer la atención de salud mental en Honduras

La diputada del Partido Nacional por Choluteca, Ileana Velásquez, presentó ante el Congreso Nacional el proyecto denominado Ley Camila, una iniciativa orientada a fortalecer la atención integral de la salud mental en Honduras.
La propuesta contempla la creación, ampliación y asignación obligatoria de plazas para profesionales de la psicología en centros de salud, hospitales públicos y centros educativos gubernamentales en todo el país.
Según la exposición de motivos del proyecto, durante el año 2025 se registraron más de 200 casos de suicidio a nivel nacional, situación que evidencia la necesidad de priorizar la salud mental dentro de las políticas públicas.
Velásquez señaló que los trastornos depresivos y la ansiedad figuran entre las principales afecciones relacionadas con la salud mental, por lo que la iniciativa busca convertir la atención psicológica en uno de los principales enfoques del sistema sanitario y educativo.
La congresista también indicó que en muchos hogares hondureños existen niños y jóvenes que enfrentan situaciones de violencia doméstica o abuso familiar, factores que posteriormente desencadenan problemas emocionales, ansiedad y estrés.
Asimismo, explicó que la Ley Camila pretende garantizar atención psicológica accesible para personas que requieran acompañamiento profesional dentro de las instituciones públicas del país.
El proyecto deberá ser discutido en el Congreso Nacional, donde se analizará su alcance y viabilidad para fortalecer los servicios de salud mental en Honduras.