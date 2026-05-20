Patricia Wilson: “Es un día en el que la ciudad vibra de una manera única”

San Pedro Sula, Honduras.

Tradición, orgullo y comunidad. Al escucharlo se asocia inmediatamente con un evento icónico, con décadas de historia, miles de personas corriendo, energía, disciplina y superación personal. También es un punto de encuentro familiar y social.

— Al escuchar Maratón La Prensa, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?

Así lo considera Carla Patricia Wilson , gerente de Mercadeo de Marcas Propias de Aguazul , patrocinador de la histórica edición dorada, que se correrá el domingo 14 de junio en San Pedro Sula.

La edición número 50 de la Maratón La Prensa no solo representa una competencia deportiva, sino también una tradición que ha marcado generaciones en Honduras .

— Este año se cumplen nada más y nada menos que 50 años de la competencia, ¿cómo valora eso?

Como una tradición emblemática de San Pedro Sula y del país.

— ¿Qué representa para ustedes como marca ser parte de un evento que tiene medio siglo de existencia?

Para Aguazul representa un honor y una oportunidad de apoyar una tradición que ha impactado positivamente a generaciones. También es una forma de reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo social y deportivo del país.

— ¿Ser parte de esta edición dorada tiene un ingrediente especial para Aguazul?

Claro que sí. Tiene un significado muy especial, ya que acompañamos un evento histórico. Como marca comprometida con la hidratación, la salud y el bienestar, nos llena de orgullo estar presentes en una actividad que promueve estilos de vida activos y une a la comunidad en torno al deporte.

— ¿Qué es lo que más les ha impactado de las pasadas ediciones de la Maratón?

La energía y el entusiasmo de los participantes, así como la forma en que la Maratón La Prensa logra reunir a personas de todas las edades en torno a un mismo propósito. Es inspirador ver historias de superación, disciplina y compromiso que convierten cada edición en una experiencia única para la comunidad.

— ¿Está lista Aguazul para hidratar a los miles de participantes que correrán en esta edición?

Sí, Aguazul está completamente lista para acompañar e hidratar a los miles de participantes. Nos hemos preparado para estar presentes en cada punto clave de la carrera, asegurando una hidratación oportuna que contribuya al rendimiento, bienestar y recuperación de los corredores.

— ¿Qué significa la Maratón para San Pedro Sula y Honduras desde su óptica?

Representa mucho más que un evento deportivo. Para San Pedro Sula es una tradición que une a la comunidad, impulsa la actividad física y fortalece el sentido de identidad local. A nivel nacional, se ha consolidado como un referente del deporte y la convivencia familiar, promoviendo valores como la disciplina, la perseverancia y la salud. Es un evento que trasciende generaciones y aporta positivamente al país en lo social y cultural.

— ¿Cómo se figura esa locura del 14 de junio?

Como una verdadera fiesta del deporte, con miles de personas llenando las calles de San Pedro Sula con energía, entusiasmo y espíritu de superación. Es un día en el que la ciudad vibra de una manera única, donde corredores, familias y marcas se unen en torno a una misma meta.

— ¿Qué les dice a quienes ya están inscritos y a los que no se han registrado?

A los inscritos les decimos que se preparen para vivir una experiencia inolvidable, llena de energía, esfuerzo y orgullo de ser parte de una tradición histórica como los 50 años de la Maratón La Prensa. Es un momento para triunfar, superarse y celebrar cada paso. Y a quienes aún no se han inscrito los invitamos a no quedarse fuera de esta gran fiesta del deporte. Es una oportunidad única para ser parte de un evento que une a toda una comunidad, promueve la salud y deja huellas imborrables.

— ¿Qué se puede esperar de Aguazul en esta Maratón?

Esperamos una experiencia de visibilidad, conexión auténtica con la comunidad y una presencia significativa en un evento histórico. Es nuestra oportunidad para reforzar nuestro posicionamiento con la hidratación, la salud y el bienestar, estando presentes en cada paso de miles de participantes.

— ¿Qué significado tiene el deporte para Aguazul?

Significa bienestar, salud y calidad de vida. Representa disciplina, esfuerzo y superación personal.