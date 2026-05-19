Los Ghetto Kids bailarán con Shakira en la final del Mundial 2026

Bogot[a

"Voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo de la final. Quiero que sea especial para todos e inolvidable. Por eso he decidido invitar a tantos como pueda. Ya invité a los Ghetto Kids, pero quiero ver todas sus creaciones y videos porque los voy a estar viendo", expresó Shakira este martes en un video publicado en redes sociales.

La invitación surgió después de que la artista convocara a bailarines de distintos países a enviar coreografías y videos para formar parte del espectáculo.

El grupo infantil de danza ugandés Ghetto Kids participará junto a la cantante colombiana Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de 2026, donde interpretarán la canción oficial del torneo, Dai Dai .

Como respuesta, Ghetto Kids compartió una grabación en la que varios niños aparecen bailando con camisetas coloridas y una bandera colombiana, mientras interpretan el tema oficial del Mundial y celebran su participación en el espectáculo.

El grupo, originario del barrio de Katwe, en Kampala, Uganda, fue creado en 2014 por David Kavuma como un proyecto social que utiliza la música y el baile para brindar oportunidades a niños de educación primaria en situación de vulnerabilidad.

Ghetto Kids alcanzó reconocimiento internacional tras participar en el video musical de Sitya Loss, del cantante ugandés Eddy Kenzo, además de aparecer en programas como Britain's Got Talent.

Shakira será una de los artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo. Compartirá escenario con Madonna y el grupo surcoreano BTS , en un formato similar al espectáculo de la Super Bowl, encabezado este año por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

En una entrevista reciente con EFE, la cantante colombiana, quien ha participado en cuatro ediciones de la Copa del Mundo , aseguró que este será su “mundial más especial”, debido tanto a su relación con el fútbol como al componente social del evento.

“Esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad”, afirmó la artista.