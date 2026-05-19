Tráiler final de Spider-Noir revela el regreso de Sandman

Prime Video lanzó el tráiler final de su próxima serie de acción real, Spider-Noir, protagonizada por Nicolas Cage. El adelanto fue publicado nuevamente en dos versiones: una en blanco y negro y otra en color, denominada “True Hue” por los creadores de la producción.

El nuevo avance, ambientado con la canción Back to Black de Amy Winehouse, refuerza el tono noir y el humor seco de la serie, además de anticipar la aparición de un clásico villano de Spider-Man.

Marvel Comics presentó su línea “Noir” en 2009, reinterpretando personajes conocidos de la editorial en un universo alternativo ambientado durante la Gran Depresión en Estados Unidos. Una versión de Spider-Noir, con la voz de Nicolas Cage, apareció previamente en las películas animadas Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023). También está previsto que el actor retome el personaje en Beyond the Spider-Verse.

En esta adaptación, Cage interpreta a Ben Reilly, un detective privado veterano que oculta una identidad secreta como Spider-Noir. Según la sinopsis oficial: “Spider-Noir narra la historia de Ben Reilly, un detective privado veterano y con mala suerte en el Nueva York de los años 30, quien se ve obligado a enfrentarse a su pasado tras una tragedia profundamente personal, convirtiéndose así en el único superhéroe de la ciudad”.

El reparto incluye a Lamorne Morris como Robbie Robertson, periodista independiente y amigo de Reilly; Li Jun Li como Cat Hardy, cantante de club nocturno y figura clásica del cine negro; Karen Rodríguez como Janet, secretaria de Reilly; Abraham Popoola como un veterano de la Primera Guerra Mundial; Jack Huston como Flint Marko, personaje que se transforma en el villano Sandman; Brendan Gleeson como Silvermane, jefe de la mafia neoyorquina; Lukas Haas como uno de sus subordinados; Richard Robichaux como el editor del Daily Bugle; y Kai Caster.

En el adelanto, Robbie Robertson le recuerda a Reilly el héroe que alguna vez fue mientras la ciudad cae en el caos. Sin embargo, el detective insiste en dejar atrás su pasado como justiciero. La situación cambia cuando Cat Hardy llega a su oficina para contratarlo e investigar la desaparición de una amiga.

La investigación parece estar relacionada con una extraña enfermedad que consume a varias personas, mientras Silvermane consolida su control sobre la ciudad. El tráiler también muestra a Flint Marko convertido en una criatura de arena, confirmando la presencia de Sandman como uno de los antagonistas principales de la serie.

“Nunca fui un héroe”, afirma Reilly en el avance. Pero todo apunta a que deberá volver a asumir el papel de Spider-Noir una vez más.

Spider-Noir se estrenará el 25 de mayo de 2026 en MGM+, mientras que todos los episodios estarán disponibles en Prime Video a partir del 27 de mayo de 2026. La serie podrá verse tanto en blanco y negro como en la versión “True Hue”.