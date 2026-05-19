Phil Collins reaparece junto a Rod Stewart tras fuerte crisis de salud

Phil Collins asistió el pasado 14 de mayo a la celebración por el 50 aniversario de The King’s Trust, realizada en el Palacio de Buckingham, en Reino Unido. El músico estuvo acompañado por su exesposa Jill Collins y coincidió durante el evento con Rod Stewart y Penny Lancaster.

La reunión formó parte de las actividades organizadas para conmemorar las cinco décadas de trabajo de la organización benéfica impulsada por el rey Carlos III. Penny Lancaster compartió posteriormente una fotografía en redes sociales en la que aparecen junto a Stewart y Lancaster durante la celebración.

En la publicación, Penny señaló que tanto ella como Phil Collins se sintieron “orgullosos y honrados” de participar en el evento.

“A pesar de los aguaceros torrenciales que no parecieron apagar las festividades Phill Collins y yo estábamos muy orgullosos y honrados de estar allí y tener unos momentos privados con el rey Carlos, quien parecía genuinamente complacido de ver a Phil, quien fue el primer embajador hace 40 años y fideicomisario incluso antes de eso”, escribió.

Durante el encuentro, los asistentes convivieron con distintas figuras públicas y amistades cercanas relacionadas con la organización. La modelo británica mencionó que, además de Rod Stewart y Penny Lancaster, coincidieron con otros conocidos presentes en la celebración.

The King’s Trust, anteriormente conocida como The Prince’s Trust, es una organización dedicada al apoyo de jóvenes en situación vulnerable mediante programas educativos, laborales y de desarrollo personal.

La institución fue creada en 1976 por el entonces príncipe Carlos y ha mantenido actividades benéficas y de recaudación de fondos durante varias décadas.

En el mismo mensaje difundido en redes sociales, Penny Lancaster informó sobre un proyecto de recaudación que realizará junto con Phil Collins para beneficiar a la organización.

Según explicó, ambos trabajan actualmente en una subasta programada para noviembre de este año en Londres, en colaboración con la casa Julien’s Auctions.

La subasta incluirá cientos de artículos pertenecientes a los archivos personales de Phil Collins. De acuerdo con la información compartida, la totalidad de los ingresos obtenidos será destinada a The King’s Trust.

Además, señalaron que otras personas serán invitadas a donar objetos personales para ampliar la colección de piezas disponibles.

Peny también anunció que el músico británico diseñó una camiseta especial cuyos ingresos serán igualmente destinados a la organización benéfica. En su publicación, destacó el trabajo que realiza The King’s Trust en apoyo a jóvenes y alentó a conocer más sobre las actividades de la institución.

La aparición pública de Phil Collins ocurre meses después de que el músico compartiera detalles sobre su estado de salud. En enero de 2026, durante una entrevista en el pódcast Eras de la BBC, el integrante de Genesis habló sobre las dificultades físicas que ha enfrentado en los últimos años.

En esa conversación, el artista Collins explicó que actualmente cuenta con una enfermera disponible las 24 horas para asistirlo en el seguimiento de su medicación.

“Tengo una enfermera que vive conmigo las 24 horas para asegurarse de que tome mi medicación correctamente. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal”, indicó.

El músico, de 75 años, ha reducido considerablemente sus apariciones públicas desde el cierre de la gira de despedida de Genesis en 2022. A pesar de ello, continúa participando en iniciativas vinculadas a organizaciones benéficas y proyectos relacionados con su trayectoria artística.