Hello Kitty tendrá película en Hollywood: ¿cuándo estrena?

La icónica mascota de Sanrio tendrá su debut cinematográfico en Hollywood con una película animada que David Derrick Jr. y John Aoshima dirigirán para New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation en 2028.

Los estudios confirmaron que ambos cineastas están al frente del proyecto, que tiene previsto su estreno en salas el 28 de julio de 2028.

Los estudios confirmaron que ambos cineastas están al frente del proyecto, que tiene previsto su estreno en salas el 28 de julio de 2028.

Shelby Thomas supervisa el proyecto por parte de FlynnPictureCo. La película seguirá a Hello Kitty y sus amigos en una aventura diseñada para todo tipo de públicos y será distribuida globalmente por Warner Bros. Pictures.

Derrick Jr. llegó al proyecto tras haber dirigido Moana 2 para Disney, estudio en el que también participó como artista de story en títulos como Raya and the Last Dragon, Encanto y la versión de 2019 de The Lion King.

Aoshima, por su parte, es un veterano de la animación televisiva y cinematográfica que debutó como codirector en Ultraman: Rising, de Netflix, y cuenta con créditos en producciones como Gravity Falls y Kubo and the Two Strings.

Ambos directores habían firmado previamente acuerdos globales con Warner Bros. Pictures Animation bajo la dirección de Bill Damaschke, según informó Deadline.

El proyecto reemplaza al director Leo Matsuda, quien estaba vinculado al filme cuando los estudios confirmaron la fecha de estreno el año pasado.

El guion está siendo escrito actualmente por Jeff Chan, quien tomó el relevo de una serie de escritores que trabajaron en versiones anteriores del libreto: Dana Fox, Katie Dippold, Adam Sztykiel, Jenny Jaffe, Lindsey Beer y Tamara Becher-Wilkinson. El tratamiento original fue elaborado por Robert Ben Garant y Thomas Lennon.

Hello Kitty fue creada en 1974 por Yuko Shimizu para la empresa japonesa Sanrio. El personaje es una gata blanca antropomorfizada de origen británico llamada Kitty White, reconocida por su característico moño rojo.

Desde su lanzamiento, la franquicia se expandió a unas 50.000 variedades de productos que se venden anualmente en más de 130 países y regiones, además de haber protagonizado diversas series animadas.

La gatita es, de hecho, el personaje más famoso de Sanrio a nivel global, incluso con la popularización en los últimos años de otras figuras como Cinnamoroll, Pompompurin, Kuromi, My Melody y Pochacco. Todos ellos pertenecen al mismo universo de Hello Kitty.

Los planes para llevar a Hello Kitty al cine llevan más de una década en desarrollo. En 2015 se informó por primera vez que Sanrio evaluaba una adaptación cinematográfica, y en 2019 The Hollywood Reporter reveló que New Line y FlynnPictureCo. avanzaban en una versión en inglés del proyecto, la primera vez que Hello Kitty y otros personajes populares de Sanrio —como Gudetama, My Melody y Little Twin Stars— eran licenciados a un gran estudio de Hollywood.

“Estoy muy complacido de que Hello Kitty y otros populares personajes de Sanrio vayan a hacer su debut en Hollywood”, declaró Shintaro Tsuji, fundador de Sanrio, en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter en 2019.

Y agregó en el mismo pronunciamiento: “Hello Kitty ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad y esperamos que esta película sirva para ampliar ese círculo de amistad en todo el mundo”.