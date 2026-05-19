Eiza González sobre su novio: “Plancha hasta los calcetines”

Eiza González, actriz mexicana de 36 años, compartió algunos detalles de su vida junto al tenista búlgaro Grigor Dimitrov, 35, y confirmó que su relación es de polos opuestos en temas de orden: él plancha hasta los calcetines, mientras ella carga una bolsa que parece el caos personificado.

La estrella latina habló de su romance en el podcast In Your Dreams de Owen Thiele, y expuso los meticulosos hábitos de limpieza de su pareja.

“Él plancha cada prenda de ropa, como calcetines, ropa interior. Le digo: ‘G, ¿qué está pasando aquí?’ Y él me dice: ‘Me gusta todo limpio’”, contó González. “Y luego es como Marie Kondo. Lo encuentro y está sentado en el suelo doblando ropa”.

El contraste con ella misma no podría ser más marcado. “Él tiene ataques al corazón cuando me ve, porque deberías ver mi bolso”, bromeó la también protagonista de 3 Body Problem. “El bolso de G es... nunca he visto semejante nivel de técnica en el doblado. Así que siempre me gusta tomarle una foto a sus cosas al lado de las mías, y tengo una carpeta entera de eso”.

González apunta a los astros para explicar esta dinámica tan particular. Dimitrov es Tauro, signo conocido por su amor al orden, la estabilidad y la rutina, mientras que ella es Acuario, asociado a la creatividad, la independencia y cierta tendencia al caos creativo.

“Es tan gracioso porque él es todo un Tauro y yo soy toda una Acuario. Pero funciona”, confesó la actriz. “Realmente, realmente funcionamos juntos”.

La historia de amor entre González y Dimitrov comenzó a hacerse pública en abril de 2025, cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Madrid. Semanas después, la actriz hizo oficial la relación en Instagram con un emotivo mensaje de cumpleaños en el que llamó al deportista su “humano absolutamente favorito”.

Desde entonces, González no ha ocultado el orgullo que siente por su pareja. En la premiere de su nueva película I Love Boosters, celebrada el 13 de mayo en Los Ángeles, la actriz habló con PEOPLE sobre lo que más valora del tenista.

“Es un hombre muy trabajador y en última instancia lo que creo que es lo mejor de él es su espíritu. Es un ser humano tan bueno. Estoy muy agradecida por él y estaré ahí pase lo que pase. Incluso si he dormido dos minutos, no importa. Estaré ahí para él”, declaró González.

La actriz también se refirió al término WAG (Wives and Girlfriends, como se conoce en el mundo anglosajón a las parejas de los deportistas de élite), aunque reconoció que no siempre le entusiasma la etiqueta.