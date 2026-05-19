Así fue el encuentro de Kenia OS y Paris Hilton en un festival mexicano

La socialité estadounidense Paris Hilton y la cantante mexicana Kenia OS protagonizaron uno de los momentos más comentados del Tecate Emblema al coincidir tras sus respectivas presentaciones y posar juntas para una serie de fotografías que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
La reunión entre ambas artistas llamó la atención de miles de fanáticos, quienes celebraron el encuentro entre dos de las figuras más populares del entretenimiento y la música pop actual.
Kenia OS fue la encargada de cerrar el escenario principal durante la segunda jornada del festival.
De acuerdo con el medio El Sol de México, la cantante sinaloense apareció con un body negro con detalles de conejita, acompañada por diez bailarines y un espectáculo cargado de coreografías, cambios de vestuario, fuego y pirotecnia.
@heylizzielol Kenia Os y París Hilton #keniaos #parishilton #parati #kdekarmatour #CDMX ♬ sonido original - heylizzielol
Durante su show interpretó éxitos como: “Ojo x ojo”, “Llévatelo”, “Ruleta rusa”, “Pink Aura”, “VIP”, “Kitty”, “Tommy y Pamela”, “Malas decisiones” y “Belladona”.
Tras los primeros 20 minutos, tomó su teléfono, su micrófono y salió de detrás de la tornamesa para acercarse al público.
Después del show de Kenia, Paris Hilton salió al escenario principal con un vestido azul lleno de brillos. Cabe mencionar que la estadounidense se ha dedicado a su carrera como DJ en los últimos años.
La esperaban su computadora y unos audífonos a tono con su atuendo. Su repertorio fue diverso e incluyó temas de Queen, Farruko, Katy Perry y Eurythmics. Tras los primeros 20 minutos, tomó su teléfono, su micrófono y salió de detrás de la tornamesa para acercarse al público.
“Estoy muy feliz de estar en la Ciudad de México, son asombrosos, los amo”, dijo en inglés, para luego gritar: “¡Te amo!”, en español.
@mtvla @KeniaOs y @ParisHilton juntas es demasiado poderoso para mí 💖💋 #MTVNowLA #KeniaOs #ParisHilton ♬ sonido original - 𝕹𝖎𝖈𝖈
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