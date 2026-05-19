Así fue el encuentro de Kenia OS y Paris Hilton en un festival mexicano

Ciudad de México.

La socialité estadounidense Paris Hilton y la cantante mexicana Kenia OS protagonizaron uno de los momentos más comentados del Tecate Emblema al coincidir tras sus respectivas presentaciones y posar juntas para una serie de fotografías que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La reunión entre ambas artistas llamó la atención de miles de fanáticos, quienes celebraron el encuentro entre dos de las figuras más populares del entretenimiento y la música pop actual.

Kenia OS fue la encargada de cerrar el escenario principal durante la segunda jornada del festival.

De acuerdo con el medio El Sol de México, la cantante sinaloense apareció con un body negro con detalles de conejita, acompañada por diez bailarines y un espectáculo cargado de coreografías, cambios de vestuario, fuego y pirotecnia.