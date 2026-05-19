Maluma: "Mi hija me hizo ver la belleza del mundo"

Si hay algo que Maluma ha demostrado en los últimos meses es que se ha despedido —¿para siempre?— del personaje de chico malo que le lleva acompañando desde sus inicios. Y si hay alguien que lo ha conseguido es su hija Paris.
Desde su nacimiento en 2024, su forma de ver la vida cambió y, por consiguiente, el rumbo que iba a tomar su trayectoria iba a ser completamente distinto.
Ya había cambiado su identidad a la de Juan Luis previamente, pero con Paris la asentó por completo. “El nacimiento de Paris hizo que yo me quitara un velo de la cara, una máscara".
"Es como si me hubiera quitado un personaje que trabajé como por muchos años. Lo construí y llegó el momento de soltarlo, agradeciéndole mucho, porque lo que hice con mi carrera durante 12 años fueron cosas muy bonitas y no cambiaría absolutamente nada", continuó.
"Todo fue espectacular y lo agradezco mucho, pero para serte completamente honesto, me siento mucho mejor en esta posición. Como más tranquilo, más Juan Luis, con las prioridades más claras", confiesa en una entrevista en Apple Music.
Añade: "Yo me obsesionaba con la música, pero en este momento yo me obsesiono pero yo tengo un balance y un equilibrio con mi familia".
"Paris me enseña a fijarme en los detalles y se ve reflejado en el álbum, en todo el procesos que hice. Entendí que mi carrera no era una carrera de sprint, sino que era más como un maratón donde tenía que regularme, hacer las paradas necesarias, una pausa, ver dónde estoy, qué está pasando".
"Antes iba tan en automático que no me daba cuenta de nada. Paris me quitó eso de mis ojos y me mostró la belleza del mundo. Soy otra persona pero con las intenciones claras y el propósito más claro hoy."
Las palabras de Maluma coinciden con el lanzamiento de Loco X Volver, su nuevo álbum de estudio en el que profundiza en sus raíces y rinde homenaje a Colombia. Reconecta con su versión más fiel y con todo lo que le dio sentido a su vida y carrera, sintiéndose así más agradecido que nunca.