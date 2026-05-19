Maluma: "Mi hija me hizo ver la belleza del mundo"

Si hay algo que Maluma ha demostrado en los últimos meses es que se ha despedido —¿para siempre?— del personaje de chico malo que le lleva acompañando desde sus inicios. Y si hay alguien que lo ha conseguido es su hija Paris.

Desde su nacimiento en 2024, su forma de ver la vida cambió y, por consiguiente, el rumbo que iba a tomar su trayectoria iba a ser completamente distinto.

Ya había cambiado su identidad a la de Juan Luis previamente, pero con Paris la asentó por completo. “El nacimiento de Paris hizo que yo me quitara un velo de la cara, una máscara".

"Es como si me hubiera quitado un personaje que trabajé como por muchos años. Lo construí y llegó el momento de soltarlo, agradeciéndole mucho, porque lo que hice con mi carrera durante 12 años fueron cosas muy bonitas y no cambiaría absolutamente nada", continuó.

"Todo fue espectacular y lo agradezco mucho, pero para serte completamente honesto, me siento mucho mejor en esta posición. Como más tranquilo, más Juan Luis, con las prioridades más claras", confiesa en una entrevista en Apple Music.