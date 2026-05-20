Ellen Pompeo y Shonda Rhimes trabajan en un spin-off de "Grey's Anatomy"

Estados Unidos.

La cadena estadounidense ABC ha anunciado una serie derivada del universo de 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey') que se emitirá durante la temporada 2026-2027 y que contará con Shonda Rhimes -creadora de la serie original- y la actriz Ellen Pompeo -protagonista- como productoras ejecutivas.

El proyecto, aún sin título, también contará con Meg Marinis, responsable creativa de la serie original desde su temporada número veinte, según señala el medio estadounidense Variety.

"Estoy muy emocionada de expandir el universo de 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey')", señaló Marinis en un comunicado.

"Esta oportunidad dará vida a nuevos personajes e historias que encarnarán la misma esencia, emoción y conexión que el público ha amado en 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey') durante más de dos décadas", agregó.