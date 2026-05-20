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Honduras registra once muertes por tos ferina en 2026

Honduras confirmó la muerte de un menor por tos ferina en Tegucigalpa, elevando a 11 los fallecidos en 2026, mientras Salud alerta baja vacunación y mantiene vigilancia de casos.

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 18:29 -
  • Agencia EFE
Honduras registra once muertes por tos ferina en 2026

Fotografía de archivo de una madre y su bebé al ser inmunizada con una vacuna hexavalente.

 EFE
Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este miércoles la muerte de un menor de edad a causa de la tos ferina, con lo que el número de fallecidos por esta enfermedad asciende a once en lo que va de 2026, por encima del total de ocho registrado en 2025.

El más reciente deceso se reportó en Tegucigalpa, la capital hondureña, afirmó a periodistas Leticia Puerto, representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, quien no ofreció más detalles sobre la víctima.

Puerto indicó que las autoridades esperan los resultados de laboratorio de otro lactante fallecido en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país, un caso sospechoso de la enfermedad.

Inmunización es gratuita

La más reciente muerte confirmada coincide con una caída en la cobertura de vacunación de la dosis hexavalente, que protege contra la tos ferina y otras cinco enfermedades, lamentó la experta, que recordó que la inmunización es gratuita en el país.

"Necesitamos que los niños reciban sus esquemas de vacunación, que incluye la hexavalente porque nos ayuda a prevenir la tos ferina", enfatizó Puerto, quien instó a las mujeres embarazadas a vacunarse entre las semanas 26 y 37 de gestación.

La tos ferina, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio y es causada por las bacterias Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. EFE

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Agencia EFE
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