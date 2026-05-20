Honduras registra once muertes por tos ferina en 2026

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este miércoles la muerte de un menor de edad a causa de la tos ferina, con lo que el número de fallecidos por esta enfermedad asciende a once en lo que va de 2026, por encima del total de ocho registrado en 2025.

El más reciente deceso se reportó en Tegucigalpa, la capital hondureña, afirmó a periodistas Leticia Puerto, representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, quien no ofreció más detalles sobre la víctima.

Puerto indicó que las autoridades esperan los resultados de laboratorio de otro lactante fallecido en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país, un caso sospechoso de la enfermedad.