Crece preocupación por aumento de casos de tosferina

San Pedro Sula, Honduras.

El repunte de casos de tosferina en Honduras continúa encendiendo las alertas sanitarias, luego de que la enfermedad cobrara la vida de otro recién nacido, elevando a 10 los fallecimientos por esta causa, informó este viernes el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Aunque este último deceso se registró en la capital, en San Pedro Sula también persiste la preocupación de las autoridades de salud debido al aumento sostenido de casos y nuevas hospitalizaciones. El doctor Luis Enrique Romero, infectólogo pediatra del hospital Mario Rivas, informó que un bebé de apenas dos meses fue internado esta semana por sospechas de tosferina, enfermedad que representa mayor riesgo en los primeros meses de vida. El especialista explicó que la vacuna pentavalente, que protege contra la tosferina, comienza a aplicarse a los dos meses, por lo que antes de esa etapa la principal forma de que los bebés reciban anticuerpos es a través de la vacunación de la madre durante el embarazo. Romero indicó este viernes que el menor hospitalizado evoluciona favorablemente, a la vez que instó a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos y a las embarazadas a aplicarse la vacuna Tdap para proteger a sus bebés.

De acuerdo con cifras oficiales, el hospital Mario Rivas ha atendido 42 casos sospechosos de tosferina en lo que va del año, de los que 17 han sido confirmados mediante laboratorio y cuatro niños han fallecido. Por su parte, la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula contabilizaba 34 casos sospechosos al 11 de abril, de los que 17 fueron confirmados. También dos niños han fallecido este año a causa de dicha enfermedad, según detalló la jefa regional, Lesbia Villatoro. En medio de este panorama, las cifras nacionales muestran una tendencia al alza preocupante. La licenciada Leticia Puerto, del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó que Honduras ya acumula 122 casos de tosferina este año, superando los 113 reportados durante todo 2025, lo que evidencia una aceleración de contagios. Puerto también confirmó a un canal de televisión capitalino la muerte de otro niño por tosferina. Se trata de un recién nacido de Tegucigalpa, elevando a 10 el número de decesos por esta causa. La situación genera mayor preocupación debido a que este repunte coincide con un creciente temor entre padres de familia hacia la vacunación, en medio de la investigación que realiza la Secretaría de Salud por la muerte de tres niñas menores de un año, ocurridas tras haber recibido vacunas del esquema nacional de inmunización. Este escenario amenaza con debilitar aún más las ya bajas coberturas de vacunación, señaladas por especialistas como uno de los principales factores detrás del repunte de casos de tosferina y otras enfermedades prevenibles por vacuna.