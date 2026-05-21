Propuesta en el Congreso Nacional da esperanza a vecinos de Céleo Gonzales

En medio de ríos de aguas negras, olores nauseabundos y enfermedades, los pobladores de la colonia Céleo Gonzales ven en el proyecto de decreto especial presentado en el Congreso Nacional la esperanza de tener calidad de vida.
La colonia está ubicada en el sector este de San Pedro Sula, donde viven más de 8,000 personas. Fue fundada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh) y bautizada en honor a Céleo Gonzales, líder sindical de la huelga de 1954.
LA PRENSA publicó varios artículos dejando en evidencia la situación que atraviesan centenares de personas y la falta de atención de las autoridades.
Actualmente, la colonia permanece bajo la responsabilidad de la Fesitranh y los pobladores solicitan a la Corporación Municipal que la reciba para intervenir el problema de aguas residuales que mantiene en crisis a cientos de familias y que se agravó tras el impacto de las tormentas Eta e Iota.
Ayer, en el Congreso Nacional, el diputado por Cortés, Carlos Umaña, presentó un proyecto de decreto especial para declarar de interés público y prioridad nacional la ejecución del "Programa Integral de Recuperación Sanitaria, Hídrica, Ambiental y de Resiliencia Comunitaria de la colonia Céleo Gonzales, en el sector Rivera Hernández".
En la exposición de motivos, el parlamentario recordó que la colonia Céleo Gonzales, ubicada en el sector Rivera Hernández, es una de las comunidades históricamente más afectadas por las consecuencias de las tormentas Eta e Iota, ocurridas en 2020.
Detalló que, a más de cinco años de la emergencia nacional, persisten severos daños en la infraestructura sanitaria e hídrica de la comunidad.
Los problemas en la Céleo Gonzales
Entre los principales problemas en la colonia figuran el colapso del sistema de alcantarillado sanitario, el derrame permanente de aguas residuales, la contaminación de fuentes de agua potable, el deterioro del drenaje pluvial y la exposición constante de la población a riesgos sanitarios y ambientales.
Según el diputado, esta problemática afecta directamente a más de 1,450 familias, especialmente a niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, quienes enfrentan riesgos de enfermedades infecciosas, gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas derivadas de la contaminación y la falta de infraestructura adecuada de saneamiento.
El decreto especial enfatiza que la situación representa una amenaza a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en tratados internacionales suscritos por Honduras en materia de salud, ambiente, agua potable y desarrollo humano sostenible.
Además, plantea la necesidad de impulsar una política pública territorial orientada a la recuperación sanitaria, hídrica y ambiental de la zona mediante un modelo integral que fortalezca la resiliencia comunitaria, reduzca riesgos futuros y garantice soluciones sostenibles frente a fenómenos climáticos y emergencias sanitarias.
El parlamentario explicó que el proyecto busca establecer un marco jurídico especial para ejecutar el Programa Integral de Recuperación Sanitaria, Hídrica, Ambiental y de Resiliencia Comunitaria de la colonia Céleo Gonzales, articulando esfuerzos institucionales, planificación estratégica, gestión presupuestaria, cooperación internacional y ejecución progresiva de obras prioritarias de saneamiento básico e infraestructura hídrica.
La iniciativa también propone garantizar condiciones dignas de vida, fortalecer la prevención sanitaria y ambiental, promover inversión pública estratégica y consolidar mecanismos de resiliencia urbana y comunitaria en una de las zonas más vulnerables del Valle de Sula.
Entre las acciones planteadas destacan la construcción de una estación elevadora, una solución definitiva al colapso del alcantarillado sanitario, una planta de tratamiento de aguas residuales, canalización de aguas lluvias, embaulamiento de canales, sustitución de unas 50 tapaderas dañadas, una planta de tratamiento de agua potable e instalación de dos tanques de almacenamiento con capacidad de 500,000 galones.
Saneamiento en el sector
Asimismo, el proyecto contempla la protección y saneamiento de dos pozos de agua existentes, trabajos de dragado y embaulamiento, atención urgente al riesgo sanitario frente a tres escuelas y apoyo a familias afectadas por el ingreso de aguas negras a sus viviendas.
Carlos Umaña, diputado por Cortés, explicó que ya se instruyó el diseño del proyecto y que se busca incluir el financiamiento en el presupuesto nacional de 2027 debido a la magnitud de la problemática.
Marvin Darío Mejía, presidente del patronato de la colonia Céleo Gonzales, afirmó que los vecinos ven con buenos ojos la iniciativa y esperan el respaldo de todos los diputados de Cortés, “sin colores políticos”.
“Hemos pasado años con esta problemática y mientras llega el proyecto, que ojalá no sea una promesa y sea incluido en el presupuesto del próximo año, necesitamos apoyo urgente para enfrentar la situación”, expresó Mejía.
El dirigente comunitario añadió que el proyecto contempla las soluciones necesarias para resolver el problema sanitario y reiteró la importancia de que la Corporación Municipal reciba oficialmente la colonia para que las aguas negras sean manejadas por la concesionaria correspondiente, debido a que los habitantes pagan impuestos municipales.