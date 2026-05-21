Propuesta en el Congreso Nacional da esperanza a vecinos de Céleo Gonzales

San Pedro Sula, Honduras

En medio de ríos de aguas negras, olores nauseabundos y enfermedades, los pobladores de la colonia Céleo Gonzales ven en el proyecto de decreto especial presentado en el Congreso Nacional la esperanza de tener calidad de vida.

La colonia está ubicada en el sector este de San Pedro Sula, donde viven más de 8,000 personas. Fue fundada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh) y bautizada en honor a Céleo Gonzales, líder sindical de la huelga de 1954.

LA PRENSA publicó varios artículos dejando en evidencia la situación que atraviesan centenares de personas y la falta de atención de las autoridades.

Actualmente, la colonia permanece bajo la responsabilidad de la Fesitranh y los pobladores solicitan a la Corporación Municipal que la reciba para intervenir el problema de aguas residuales que mantiene en crisis a cientos de familias y que se agravó tras el impacto de las tormentas Eta e Iota.

Ayer, en el Congreso Nacional, el diputado por Cortés, Carlos Umaña, presentó un proyecto de decreto especial para declarar de interés público y prioridad nacional la ejecución del "Programa Integral de Recuperación Sanitaria, Hídrica, Ambiental y de Resiliencia Comunitaria de la colonia Céleo Gonzales, en el sector Rivera Hernández".

En la exposición de motivos, el parlamentario recordó que la colonia Céleo Gonzales, ubicada en el sector Rivera Hernández, es una de las comunidades históricamente más afectadas por las consecuencias de las tormentas Eta e Iota, ocurridas en 2020.

Detalló que, a más de cinco años de la emergencia nacional, persisten severos daños en la infraestructura sanitaria e hídrica de la comunidad.