Suga sorprendió al correr una maratón antes del concierto de BTS

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El rapero Suga , integrante de BTS, descubrió a sus seguidores tras revelarse que participó de incógnito en la carrera Bay to Breakers de San Francisco el mismo día en que la agrupación ofreció un concierto en el Estadio Stanford .

Durante la presentación del domingo, algunos asistentes notaron que el artista cojeaba en ciertos momentos del espectáculo. Sin embargo, la aparente molestia física no se habría originado durante el concierto, sino horas antes, tras completar la tradicional carrera de 12 kilómetros.

La revelación surgió durante una transmisión en vivo realizada el martes por la noche, luego del último de los tres conciertos de BTS en Stanford. RM, líder de la agrupación, comentó que Suga acostumbra correr 10 kilómetros diarios y decidió participar en la competencia al enterarse de la popular carrera de San Francisco.

Según relató RM, el cantante se levantó a las 6:00 am, participó en la carrera y posteriormente regresó a Palo Alto para prepararse para el concierto de esa noche.

Tras conocerse la noticia, los seguidores del grupo comenzaron a revisar fotografías y videos del evento deportivo y confirmaron la presencia de Suga entre los corredores.