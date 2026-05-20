Suga sorprendió al correr una maratón antes del concierto de BTS

El rapero Suga , integrante de BTS, descubrió a sus seguidores tras revelarse que participó de incógnito en la carrera Bay to Breakers de San Francisco el mismo día en que la agrupación ofreció un concierto en el Estadio Stanford .
Durante la presentación del domingo, algunos asistentes notaron que el artista cojeaba en ciertos momentos del espectáculo. Sin embargo, la aparente molestia física no se habría originado durante el concierto, sino horas antes, tras completar la tradicional carrera de 12 kilómetros.
La revelación surgió durante una transmisión en vivo realizada el martes por la noche, luego del último de los tres conciertos de BTS en Stanford. RM, líder de la agrupación, comentó que Suga acostumbra correr 10 kilómetros diarios y decidió participar en la competencia al enterarse de la popular carrera de San Francisco.
Según relató RM, el cantante se levantó a las 6:00 am, participó en la carrera y posteriormente regresó a Palo Alto para prepararse para el concierto de esa noche.
Tras conocerse la noticia, los seguidores del grupo comenzaron a revisar fotografías y videos del evento deportivo y confirmaron la presencia de Suga entre los corredores.
El artista, cuyo nombre real es Min Yoongi , apareció vestido con una gorra azul, suéter negro y pantalones cortos grises, pasando aparentemente desapercibido entre los participantes.
De acuerdo con los resultados oficiales de la competencia, Min Yoongi completó el recorrido en 1:04:43, con un ritmo promedio de 8:41 minutos por milla. Además, ocupó el puesto 1022 en la clasificación general.
Pese al esfuerzo físico, Suga ofreció horas después de un concierto de alta intensidad junto a BTS . Durante la prueba de sonido del domingo, el cantante fue visto realizando estiramientos constantes y, en algunos momentos del espectáculo, presentó dificultades para ejecutar ciertos movimientos de baile.
Los seguidores también detectaron que el artista llevaba una cámara adherida a la parte frontal de su gorra, por lo que especulan que podría publicar próximamente un vlog sobre su experiencia en la Bay to Breakers .
Después de finalizar su estadía en el Área de la Bahía, BTS comenzará su gira con una serie de cuatro conciertos en Las Vegas .
Durante su visita a California, los integrantes del grupo aprovecharon para realizar actividades turísticas. RM recorrió el Golden Gate Park, visitó el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) y paseó en bicicleta por el campus de Stanford, mientras que Jin disfrutó de las montañas rusas del parque Great America.