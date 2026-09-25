Johnny Depp debuta como escultor en Estambul con una pieza inspirada en su hijo

Una escultura de siete metros del español Jaume Plensa, instalada en la orilla del Cuerno de Oro, o la primera escultura realizada por el actor Johnny Depp , son dos de las piezas que se pueden contemplar en la feria de arte contemporáneo de Estambul, que abre este jueves sus puertas al público. La escultura de Depp , de dos metros de altura, realizada en bronce blanco y titulada 'The Bunnyman' (el hombre-conejo), se expone al aire libre, entre cafeterías y árboles, en un espacio solo accesible a los visitantes de la feria. Es la primera escultura que el popular actor de cine ha creado, aunque el motivo, una especie de híbrido entre figura humana y conejo, lleva tiempo apareciendo en la obra artística de Depp en forma de bosques y pinturas.

Un dibujo y un sueño

Explica en un comunicado la fundación Sigg Art, que aporta esta pieza a Contemporary Estambul, está en un dibujo que Jack , el hijo del actor, hizo cuando tenía unos cinco años y que Depp relacionó con un sueño recurrente que había tenido a esa misma edad. La imponente mole de hierro negro de 'Juana', nombre de la escultura de Plensa, domina por su parte la explanada de Tersane Estambul, unos antiguos astilleros del Cuerno de Oro reconvertidos en un enorme complejo comercial, que acoge la 21 edición de esta feria de arte, creada en 2006. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse 'Juana' fue instalada en este espacio público el pasado agosto y quedará expuesta hasta el próximo febrero, según la web del artista. Las dos esculturas forman parte de docenas de obras de grandes dimensiones repartidas por Tersane, casi todas en espacios abiertos al público.

Un encuentro que une arte y cultura