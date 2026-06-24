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Imelda Tuñón denuncia amenazas: “Me dicen que me van a matar”

Imelda Tuñón reveló que ha recibido amenazas a muerte en medio de su pleito legal con Maribel Guardia

Imelda Tuñón denuncia amenazas: “Me dicen que me van a matar”

La actriz y cantante Imelda Tuñón.
México.

Otra polémica se cierne sobre Imelda Tuñón, quien actualmente se encuentra en un pleito legal con su exsuegra, Maribel Guardia. La cantante manifestó estar recibiendo amenazas de muerte y hasta señaló a los responsables.

En entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Imelda Tuñón dijo estar siendo amenazada de muerte en redes sociales. Según su versión, “usuarios anónimos” le envían mensajes deseándole lo peor.

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“Se han pasado de la raya. Todos los días me dicen que me van a matar... un montón de adjetivos calificativos que no voy a decir. Todos los días tengo gente así que me escribe. No entiendo. La gente que te critica, no me conoce”, dijo Imelda Tuñón.

Dejó ver que esta situación no le afecta, pues considera que las personas que le dicen comentarios negativos “no sabe cómo se siente o lo que realmente pasó” y señaló: “Las redes sociales han dado mucho campo para gente que guarda mucho resentimiento y no lo hace frente a otras personas”.

Si bien no mencionó los nombres de Maribel Guardia o Marco Chacón, los fans de Tuñón consideran que la pareja es la responsable de todos estos ataques, principalmente por los comentarios “pasivo-agresivos” que han hecho sobre ella desde que inició el conflicto.

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Redacción La Prensa
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