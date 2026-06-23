Homenaje a Moisés Canelo será a beneficio del Centro Cultural Infantil

El próximo 9 de julio el público hondureño tiene una cita en el Centro Cultural Infantil para disfrutar de un emotivo homenaje a Moisés Canelo, el cual estará a cargo de reconocidos artistas nacionales.
Cabe mencionar que la velada musical se realizará el día que Moisés Canelo estaría cumpliendo 76 años. El músico falleció un 13 de septiembre de 2024 dejando un gran vacío en la comunidad artística hondureña.
El homenaje a Moisés Canelo es organizado por la esposa del cantante, Jemima Miranda de Canelas, junto al Centro Cultural Infantil (CCI), y cuenta con el valioso respaldo y participación de destacados artistas nacionales que se han sumado con cariño y admiración para honrar el legado musical de la Voz de Oro de Honduras.
La velada musical iniciará a partir de las 6:00 pm en las instalaciones del Centro Cultural Infantil, y reunirá sobre un mismo escenario a reconocidas figuras de la música nacional en una celebración cargada de emociones, recuerdos y orgullo patrio.
Entre los artistas confirmados destacan Oneyda de América, Jaleo, Ángel Ríos, Celia Regalado, Misael Ortiz, Jasiel Henríquez, Peabody, Abraham Sáenz, Luis JuanGa Martínez, Josue Ortiz, Misael Ortiz Escobar, Natty Paz, Marcos Chavez, Jasiel Henriquez, Jared Torres, Karli Ortega, J Sax Reyes, Víctor de la Rosa, Max Erazo, Oscar Leonel, Jesus Chevez y además de agrupaciones emblemáticas como La Marimba Usula y Los Zorzales de Honduras, junto a otros talentos invitados que continúan sumándose a esta noble causa.
CCI nombra a su auditorio "Moisés Canelo", en honor al artista
Durante esta emotiva velada también se realizará un momento histórico y profundamente significativo: el nombramiento oficial del auditorio del Centro Cultural Infantil con el nombre de “Auditorio Moisés Canelo”, como reconocimiento permanente a la extraordinaria trayectoria artística y al invaluable legado cultural que el cantante dejó para Honduras.
Más allá de ser un tributo artístico, el concierto tendrá un profundo propósito solidario. Los fondos recaudados a través de la entrada general de 500 lempiras serán destinados en su totalidad al Centro Cultural Infantil, institución que durante décadas ha trabajado en la formación artística y cultural de niños y jóvenes hondureños.
"La entrada tiene un valor de 500 lempiras, lo cual decidí que fuera a beneficio del Centro Cultural Infantil. Moisés amaba la niñez, amaba el arte, y eso es lo que significa esta institución. Arte y niñez. Así que, por favor, vengan, acompáñenos y sean testigos de este evento tan emotivo, tan bonito y al mismo tiempo apoyar a la niñez hondureña", expresó Jamima Canelas.
De igual manera, el homenaje busca mantener vivo el legado musical y humano de Moisés Canelo, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la identidad artística de Honduras y en el corazón de su pueblo.
"Todos somos hondureños y el que no ama a su patria no se ama a sí solo. Honduras es un país bello, hermoso. Yo lo amo, y con Moisés aprendí a conocerlo y a amarlo más. Así que les invito, les exhorto para que apoyen el CCI y sean testigos de este evento tan emotivo y tan lindo en la memoria de mi esposo Moisés Canelo, un ícono de Honduras", agregó la viuda del músico hondureño.
Los cupos son limitados y los boletos se venden en las instalaciones del Centro Cultural Infantil. Para más información comuníquese al número de teléfono: 3215-1515.