Homenaje a Moisés Canelo será a beneficio del Centro Cultural Infantil

San Pedro Sula, Honduras.

El próximo 9 de julio el público hondureño tiene una cita en el Centro Cultural Infantil para disfrutar de un emotivo homenaje a Moisés Canelo, el cual estará a cargo de reconocidos artistas nacionales.

Cabe mencionar que la velada musical se realizará el día que Moisés Canelo estaría cumpliendo 76 años. El músico falleció un 13 de septiembre de 2024 dejando un gran vacío en la comunidad artística hondureña.

El homenaje a Moisés Canelo es organizado por la esposa del cantante, Jemima Miranda de Canelas, junto al Centro Cultural Infantil (CCI), y cuenta con el valioso respaldo y participación de destacados artistas nacionales que se han sumado con cariño y admiración para honrar el legado musical de la Voz de Oro de Honduras.

La velada musical iniciará a partir de las 6:00 pm en las instalaciones del Centro Cultural Infantil, y reunirá sobre un mismo escenario a reconocidas figuras de la música nacional en una celebración cargada de emociones, recuerdos y orgullo patrio.

Entre los artistas confirmados destacan Oneyda de América, Jaleo, Ángel Ríos, Celia Regalado, Misael Ortiz, Jasiel Henríquez, Peabody, Abraham Sáenz, Luis JuanGa Martínez, Josue Ortiz, Misael Ortiz Escobar, Natty Paz, Marcos Chavez, Jasiel Henriquez, Jared Torres, Karli Ortega, J Sax Reyes, Víctor de la Rosa, Max Erazo, Oscar Leonel, Jesus Chevez y además de agrupaciones emblemáticas como La Marimba Usula y Los Zorzales de Honduras, junto a otros talentos invitados que continúan sumándose a esta noble causa.