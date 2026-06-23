'La armadura de Dios IV: Ultimátum': Jackie Chan regresa tras 13 años

Jackie Chan regresará a una de sus franquicias de acción más emblemáticas con Armor of God IV: Ultimatum (La armadura de Dios IV: Ultimátum), proyecto que marcará su retorno a la saga 13 años después de la última entrega.

En esta nueva película, Chan retomará su papel de Asian Hawk, el aventurero trotamundos al que interpretó por última vez en Chinese Zodiac (2012). La cuarta entrega mantendrá la esencia de la franquicia, centrada en la búsqueda de tesoros, y seguirá a Asian Hawk en una arriesgada persecución internacional para encontrar un antiguo artefacto conocido como Tumar, por el que se ofrece una recompensa superior a los 20 millones de dólares.

La cinta será dirigida por Robert Kun y producida por Salem Entertainment. El rodaje principal comenzará en julio y su estreno mundial está previsto para el segundo trimestre de 2027. Por primera vez en la carrera de Chan, una producción protagonizada por el actor se filmará en Kazajistán y Azerbaiyán, una apuesta que busca aprovechar nuevos escenarios en Asia Central.

El proyecto cuenta con el respaldo de Alem Fund, una iniciativa registrada en el Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC), cuyo objetivo es fortalecer la presencia de la industria cinematográfica de Kazajistán en el mercado global. La producción está a cargo de Esmond Ren, productor, e Igor Tsay, productor, y representan el primero de seis proyectos actualmente en desarrollo bajo este fondo.

Chan destacó la importancia de esta colaboración internacional y de las nuevas ubicaciones de filmación.

"Este es mi primer proyecto con socios kazajos, pero no será el último. Pronto anunciaremos muchas más novedades. Nunca antes había filmado allí, y esto nos brinda muchas ideas visuales y creativas nuevas que podremos ofrecer al público".

Estrenada originalmente en 1986, la franquicia Armor of God se ha consolidado como una de las más representativas de la carrera de Chan, gracias a la combinación de secuencias de acción, acrobacias y aventuras internacionales. El actor dirigió y protagonizó las tres entregas anteriores: Armor of God (1986), Armor of God II: Operation Condor (1991) y Chinese Zodiac (2012), todas centradas en las aventuras de Asian Hawk.

Por su parte, Robert Kun aporta experiencia en más de 40 producciones de acción, entre ellas Day Watch, Wanted y Major Grom. Mientras tanto, Salem Entertainment continúa ampliando su catálogo de proyectos regionales e internacionales para cine, televisión y plataformas digitales.

Para los productores, la película también representa un paso importante para el crecimiento de la industria audiovisual de Asia Central.

“Tras haber trabajado en producciones alrededor del mundo, puedo afirmar que este es un momento absolutamente histórico para el cine de Asia Central: ser sede de una franquicia legendaria protagonizada por Jackie Chan”, declaró Igor Tsay, productor. “Para nosotros, es un gran honor y una gran responsabilidad para el desarrollo de la industria creativa de la región”.