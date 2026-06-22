Calendario de estreno de la temporada 3 de House of the Dragon

Las alianzas podrían cambiar en esta nueva entrega de House of the Dragon, por lo que los seguidores de la serie querrán mantenerse al día con cada episodio. La tercera temporada se estrenó el 21 de junio de 2026 y, si no estabas al tanto de las fechas, aquí encontrarás el calendario completo de estrenos y la información sobre los próximos capítulos. La temporada comienza con una importante secuencia inspirada en los acontecimientos narrados por George RR Martin en Fuego y Sangre. A partir de ahí, la historia promete nuevos enfrentamientos, reencuentros y giros para los personajes que protagonizan la lucha por el poder en Westeros.

¿Cuándo se estrenó la tercera temporada de House of the Dragon?

La tercera temporada se estrenó el 21 de junio de 2026. Los nuevos episodios se emiten los domingos a las 9:00 pm a través de HBO y están disponibles simultáneamente en la plataforma de streaming Max.

¿Cuántos episodios tiene la tercera temporada de House of the Dragon?

La temporada cuenta con ocho episodios en total, por lo que su emisión concluirá en agosto de 2026. Esta duración mantiene el formato de la segunda temporada, que también tuvo ocho capítulos. En contraste, la primera temporada contó con diez episodios y presentó varios saltos temporales y cambios de reparto que ampliaron el desarrollo de la historia.

Calendario completo de estrenos de la tercera temporada de House of the Dragon