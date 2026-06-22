El último adiós a Gaspi: emoción, cánticos y homenaje masivo

El Obelisco de Buenos Aires se vistió de luto y celebración el pasado sábado para despedir a Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi. Miles de jóvenes se congregaron en el centro porteño bajo la consigna “El Último Fiumba”, en un evento que transformó un adiós tradicional en una celebración masiva de su vida. Con banderas, aplausos y cánticos, sus seguidores rindieron homenaje al youtuber de 23 años. Según la información proporcionada, Gaspi falleció una semana antes en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

@elimpactocom La mamá de Gaspi habló con profunda emoción al recordar a su hijo y todo lo que significó su paso por la ciudad, los lugares que solía frecuentar como el Obelisco y la huella que dejó en su vida y en la de millones de seguidores. “Lo voy a extrañar un montón cada vez que venga a la ciudad, al Obelisco...”, expresó, entre el dolor y la nostalgia. También destacó el impacto de su contenido y la enorme cantidad de personas que lo siguieron, asegurando que le da paz saber que pudo acompañarlo en su camino y que se fue habiendo cumplido su deseo de hacer lo que amaba, aunque todavía sienta que había mucho más por dar. 💔 ♬ sonido original - Elimpacto

La emotiva presencia familiar

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada ocurrió cuando Michelle, madre de Gaspi, se presentó ante la multitud. Acompañada por familiares y amigos cercanos del creador de contenido, tomó la palabra para dirigirse a los asistentes. Con visible emoción, expresó: “Me doy cuenta de lo que era mi hijo a través de ustedes. Yo todavía no lo puedo creer; para mí es mi pichón”. Michelle también señaló que, pese al dolor, encontraba consuelo en saber que su hijo “hizo siempre lo que quiso y lo que amó profundamente”. Para cerrar su intervención, replicó el saludo más característico de Gaspi: “¡Bueeeeenas!”. La expresión provocó una ovación de los presentes, seguida por el cántico “¡Olé, olé, olé, Gaspi, Gaspi!”, que resonó a lo largo de la avenida 9 de Julio.

El impacto de su legado

A pesar de su corta edad, Gaspi dejó una importante huella en el ecosistema digital hispanohablante. Su trayectoria estuvo marcada por: Su humor irreverente. Popularizó un estilo de entrevistas callejeras caracterizado por la espontaneidad y el humor absurdo. Conexión genuina: desarrolló una capacidad singular para interactuar con personas de distintos contextos sociales. Visibilización de la salud mental: tras un período alejado de las cámaras, compartió públicamente experiencias relacionadas con sus desafíos personales y su proceso de transformación, inspirando a numerosos seguidores.

Reacciones de la comunidad de creadores

La tragedia generó numerosas reacciones en redes sociales. Ibai Llanos escribió: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”. El Rubius, según reportes difundidos en redes, se enteró de la noticia durante una transmisión en vivo y decidió finalizarla tras mostrarse visiblemente afectado. Martín Pérez Disalvo (Coscu) compartió un mensaje en recuerdo de Gaspi y colaboró con la familia difundiendo un comunicado para advertir sobre presuntas colectas fraudulentas que circulaban en internet. AuronPlay, Dross y Davo Xeneize también publicaron mensajes de despedida, destacando tanto el talento profesional como la calidad humana del creador de contenido. FOTOGALERÍA: Juli Savioli recibe críticas por su mensaje tras muerte de Gaspi y así responde a los "haters"

Detalles del accidente aéreo

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió la mañana del 14 de junio de 2026 en Recreio dos Bandeirantes, un barrio ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. Según los reportes citados, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo a las 8:59 a.m., bajo condiciones de buena visibilidad. El impacto provocó la muerte de las seis personas involucradas. Una de las aeronaves, identificada como un Eurocopter AS 350 B2, cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, donde se produjo un incendio que afectó al menos 20 automóviles. Las labores de extinción requirieron la intervención de los bomberos debido a la presencia de baterías de litio. El segundo helicóptero, un Bell 206, cayó a aproximadamente 100 metros del primer punto de impacto. FOTOGALERÍA: La lucha de Gaspi: cómo dejó las adicciones para sacar su mejor versión

Víctimas del siniestro

En el Eurocopter AS 350 B2 viajaban: Gaspar Prim Díaz (Gaspi), creador de contenido argentino; Lucas Vignale, director audiovisual argentino; Oliver Tree, cantante y productor estadounidense; Lucas Brito Chávez, conocido como Lucas Frota, productor musical brasileño; Alexandre Souza, piloto de la aeronave. En el Bell 206 viajaba únicamente: Charles Marsillac, piloto. FOTOGALERÍA: El helicóptero en el que viajaban Gaspi y Oliver Tree había sido investigado por irregularidades

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