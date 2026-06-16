El helicóptero en el que viajaban Gaspi y Oliver Tree había sido investigado por irregularidades

Tanto los dos comandantes como las naves que pilotaban tenían los permisos en vigor, según las autoridades aéreas brasileñas, aunque no se descarta que una de ellas se dedicara al transporte irregular de pasajeros. Ambos pilotos tenían experiencia en volar los respectivos modelos cuyos mandos llevaban. La policía investiga qué pudo causar la colisión en el aire, si un error humano de un piloto o en la torre de control, un problema técnico en una de las aeronave.

En la imagen: el creador de contenido, Gaspi.