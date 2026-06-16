El helicóptero en el que viajaban Gaspi y Oliver Tree había sido investigado por irregularidades

Las autoridades brasileñas de aviación investigaron el año pasado el helicóptero Bell en el que murieron el youtuber argentino Gaspi, de 23 años, y el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32.
Con información de El País.
Chocaron contra otra aeronave, un Eurocopter, cuando ambas sobrevolaban la ciudad de Río de Janeiro este domingo. Junto a ellos fallecieron dos pasajeros más, su piloto y el comandante del otro helicóptero. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) abrió una investigación sobre el Bell tras recibir una denuncia anónima en la que era acusado de funcionar de manera clandestina como taxi aéreo, según el diario brasileño O Globo.
Tanto los dos comandantes como las naves que pilotaban tenían los permisos en vigor, según las autoridades aéreas brasileñas, aunque no se descarta que una de ellas se dedicara al transporte irregular de pasajeros. Ambos pilotos tenían experiencia en volar los respectivos modelos cuyos mandos llevaban. La policía investiga qué pudo causar la colisión en el aire, si un error humano de un piloto o en la torre de control, un problema técnico en una de las aeronave.
En la imagen: el creador de contenido, Gaspi.
Hace un año y tras la denuncia anónima, los investigadores de la ANAC se pusieron en contacto con la empresa propietaria del helicóptero que chocó con cuatro pasajeros en ruta hacia una ciudad cercana, Angra dos Reis. Solicitaron entonces los libros de vuelo, porque las horas anotadas eran inconsistentes, y una serie de informaciones adicionales, pero la compañía no las entregó en el plazo requerido.
Ante el incumplimiento de esas exigencias, las autoridades de vigilancia aérea multaron a la compañía y solicitaron que fuera inspeccionada en tierra. Se desconoce qué consecuencias tuvieron aquellas medidas o si hubo luego alguna inspección.
El cantante Oliver Tree estaba de gira, había tocado en São Paulo, antes en Chile, y en breve actuaría en Lisboa. Con él iban dos estrellas argentinas, Gaspi, creador de contenido en YouTube y el director de videoclips Lucas Vignale. El cuarto pasajero era el productor musical carioca Lucas Frota. La quinta plaza de la que disponía la aeronave para pasajeros iba vacía.
Los cuatro volaban desde Río a Angra dos Reis después de unos días de actuaciones, visitas al Cristo Redentor y otros puntos turísticos, partidillos de fútbol y churrascos.
El productor musical Victor Wao contó en redes que el plan era que viajara con el grupo, pero cambió de planes a sugerencia de uno de los fallecidos, Frota. “Yo iba a estar con ustedes en ese helicóptero y no fui en el último segundo. Me dijiste que, como tenía miedo de volar, habías conseguido un coche para llevarme a Angra”, escribió en Instagram. “Ahora te debo la vida”.
El influencer brasileño Thiago Alcántara también se salvó de morir en el accidente ya que no pudo viajar por un compromiso de último momento.
Hoy el mundo llora la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, quienes se ganaron el cariño del público por su originalidad y ocurrencias.