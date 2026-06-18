Juli Savioli recibe críticas por su mensaje tras muerte de Gaspi y así responde a los "haters"

El pasado fin de semana, el mundo del espectáculo quedó en shock tras darse a conocer la noticia de fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido por todos como Gaspi quien murió en un accidente aéreo junto al cantante Oliver Tree, el filmaker Lucas Vignale y tres personas más. La tragedia tomó por completo los medios y los amigos y colegas del youtuber salieron a dar sus condolencias. A esas reacciones de tristeza se sumó Juli Savioli, quien fue pareja de Gaspi. La creadora de contenido se mostró destrozada por la noticia y expresó públicamente su dolor.