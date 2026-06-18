Juli Savioli recibe críticas por su mensaje tras muerte de Gaspi y así responde a los "haters"

El pasado fin de semana, el mundo del espectáculo quedó en shock tras darse a conocer la noticia de fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido por todos como Gaspi quien murió en un accidente aéreo junto al cantante Oliver Tree, el filmaker Lucas Vignale y tres personas más. La tragedia tomó por completo los medios y los amigos y colegas del youtuber salieron a dar sus condolencias. A esas reacciones de tristeza se sumó Juli Savioli, quien fue pareja de Gaspi. La creadora de contenido se mostró destrozada por la noticia y expresó públicamente su dolor.
"No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho. Solo sé que te guardo en mi corazón... Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés. Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida", escribió Juli en sus stories de Instagram el pasado domingo, sin embargo, sus palabras ni fueron bien recibidas por la comunidad de redes sociales.
Los usuarios en redes sociales reprocharon a Juli Savioli por su mensaje de despedida debido a declaraciones pasadas que hizo sobre el creador de contenido en un programa de humor. En una entrevista previa, la influencer realizó comentarios humorísticos e imitaciones sobre Gaspi que muchos internautas calificaron como burlas.
Según publica el diario Clarín, estas antiguas declaraciones generaron controversia en medio del actual luto. La relación entre ambos terminó a inicios de 2023 por presuntas infidelidades del youtuber, lo que motivó que la joven hablara públicamente en ese momento sobre las dificultades emocionales que vivió en el noviazgo.
Tras esto, Juli Savioli utilizó su cuenta de TikTok para confrontar directamente a las personas que juzgan su dolor tras la pérdida de su expareja.
“Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona”, comenzó diciendo.
La personalidad de redes sociales afirmó que en estas plataformas solo muestran el dos por ciento de la vida real y pidió no tomar de forma literal las entrevistas de entretenimiento.
Además expresó que este es un momento personal y que nadie debería opinar sobre como lo afronta: “Es un momento de duelo y cada uno duela a su forma, porque me marcó la vida”.
Reconoció que la relación con Gaspi tuvo sus complejidades, pero eligió no entrar en detalles. “Obviamente todo lo que es intenso tiene sus partes malas y sus partes buenas. Y nunca me voy a poner a hablar de lo bueno, porque si yo escupo algo bueno acá te lo transforman en mierda”, advirtió.
Mientras que adelantó que continuará con su trabajo, a pesar del dolor: “Para anticiparme al odio, porque sé que es lo que más hay, te pase lo que te pase, algo bueno, algo malo, yo voy a tener que seguir creando, pero es lo que a mí me mantiene conectado con ustedes”, afirmó.
Para cerrar reflexionó: “Abracen su vida, abrácense, pregúntense cómo están, pregúntenle al resto cómo está, hablen, charlen, porque se está perdiendo todo lo humano. No se llenen tanto de chismes. Todo vida de otro, vida de otro. ¿Qué te estás dando? ¿Qué le estás dando al otro? Sean conscientes, practiquen la conciencia, entiendan que ayudando se ayudan ustedes”.
Juli Saviola y Gaspi fueron una pareja muy reconocida en la comunidad humorística y mantuvieron una relación de casi un año que tuvo su punto final en abril del 2023 en medio de versiones que señalaban reiteradas infidelidades por parte de Gaspi.