Karol G celebra un año de "Tropicoqueta", ¿qué sigue ahora?

Ha pasado ya un año desde que Karol G aterrizó en las plataformas con Tropicoqueta, ese álbum de 20 canciones donde se metió de lleno a explorar sus raíces más tropicales, coqueteando con merengue, bachata y colaboraciones inesperadas, pero deseadas.

Tras el impacto histórico de Mañana Será Bonito, este proyecto llegó para consolidar a la "Bichota" no solo como la reina del perreo, sino como una artista capaz de adueñarse de cualquier ritmo que se proponga.

El disco cumplió con creces, rompiendo récords de streaming, dejándonos himnos veraniegos y llevándose galardones importantes. Un año en la cima es un logro, pero en la era del consumo inmediato, doce meses sin un nuevo álbum genera una pregunta inevitable entre sus seguidores: ¿ahora qué sigue?

Cuando un artista alcanza un nivel de éxito como el de Carolina, el silencio discográfico rara vez significa un parón real: suele ser una pausa calculada.

Analizando sus movimientos recientes, quedaba claro que Karol G estaba cambiando de rumbo. Tras cerrar etapas gigantescas de conciertos y exprimir el universo visual de su último álbum, la colombiana optó por una estrategia tranquila en vez de saturar el mercado.

Su prioridad actual parece ser la consolidación de su estatus de artista global en directo. Lo que parecía un simple descanso para digerir el éxito ha resultado ser un avance de su siguiente gran era.

Con el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo, Después de ti, y el bombazo de la confirmación de su nueva gira mundial, la artista parece haber aclarado algunas dudas sobre sus próximos pasos.

Muchos se preguntaban si a partir de ahora iba a centrarse en el reggaeton de la vieja escuela o si volvería a esos sonidos tropicales de su anterior proyecto.

La llegada de este sencillo confirmaría para muchos la sospecha de que quiere alejarse, de momento, de las fórmulas del reggaeton comercial tradicional.

Así, Karol G lograría mostrar una faceta mucho más vocal y madura, dispuesta a experimentar con el pop alternativo sin perder su esencia.

En un mercado repleto de ritmos parecidos, esta propuesta refresca su catálogo y demuestra que su voz también se adapta a terrenos melancólicos y elegantes. Aunque también podría ser el fin de una era.

Y es que las imágenes que salieron a la luz a finales de mayo de la supuesta grabación de un videoclip indicarían lo contrario. Arrojarían luz a las teorías de que la colombiana está dispuesta a seguir explorando su faceta de Bichota.

Quizás aproveche la moda de los sonidos Old School para deleitarnos con un repertorio cargado de nostalgia. Por otro lado, el anuncio de la gira es el movimiento que termina de encajar las piezas del rompecabezas.

En la era del streaming, donde los álbumes se olvidan rápido, los conciertos multitudinarios son la verdadera prueba de fuego.

Anunciar un tour justo en el aniversario de Tropicoqueta y de la mano de nueva música es una jugada brillante. Por un lado, le permite rentabilizar el catálogo musical que ya tiene y darles a esas canciones tropicales el espacio que merecen en un formato gigante.

Por otro, crea una narrativa de evolución continua, ya que al girar con música nueva los conciertos se sienten como el nacimiento de una etapa totalmente renovada.