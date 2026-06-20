Anne Hathaway sufrió "dolorosas dificultades" para concebir durante años

Estados Unidos.

Anne Hathaway reflexionó sobre sus dolorosas dificultades para concebir años antes de anunciar su tercer embarazo.

"Creo que tenemos una visión muy simplista de cómo quedar embarazada", declaró Hathaway a Associated Press en 2019 tras revelar que había tenido problemas de fertilidad antes de concebir a su segundo hijo con su esposo, Adam Shulman.

"Y cuando te quedas embarazada, en la mayoría de los casos, es un momento muy feliz. Pero para muchas personas que intentan concebir, esa no es la historia completa. O esa es solo una parte de la historia", continuó. "Y los pasos que llevan a esa parte de la historia son realmente dolorosos, muy solitarios y llenos de dudas. Y yo pasé por eso".

Anne Hathaway, ahora de 43 años, señaló que no se quedó embarazada "por arte de magia". "Es más complicado que eso", afirmó.

La actriz explicó que las mujeres a menudo sienten que no pueden hablar de sus problemas de fertilidad, a pesar de que muchas personas los experimentan.

“Era consciente de que cuando anunciara mi embarazo, alguien se sentiría aún más sola por ello”, dijo Hathaway sobre el anuncio de su segundo embarazo en aquel entonces, en el que envió “mucho cariño” a quienes tienen o han tenido dificultades para concebir.

“Y solo quería que supieran que tienen una hermana en mí”, añadió.