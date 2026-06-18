Lexi Minetree luce el mismo vestido que Reese Witherspoon llevó en 2001

Estados Unidos.

Elle Woods nunca pasa de moda.

Para promocionar la próxima precuela de “Legalmente Rubia”, la actriz Lexi Minetree, que interpreta a Elle, lució un look inspirado en la mismísima Reese Witherspoon.

En su aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Minetree, de 25 años, vistió el color característico del personaje con un vestido de tul rosa que Witherspoon lució en el estreno de la película en 2001.

Diseñado por Marc Jacobs, el vestido presentaba una silueta de sirena hasta la rodilla y tirantes finos. El tafetán rosa brillante que se encuentra debajo está cubierto por un tul negro ligero y transparente que le da un toque moderno.

Witherspoon combinó el look con un labial a juego, recogió su cabello rubio en un moño y completó el conjunto con sandalias de tiras.