Lexi Minetree luce el mismo vestido que Reese Witherspoon llevó en 2001

Elle Woods nunca pasa de moda.
Para promocionar la próxima precuela de “Legalmente Rubia”, la actriz Lexi Minetree, que interpreta a Elle, lució un look inspirado en la mismísima Reese Witherspoon.
En su aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Minetree, de 25 años, vistió el color característico del personaje con un vestido de tul rosa que Witherspoon lució en el estreno de la película en 2001.
Diseñado por Marc Jacobs, el vestido presentaba una silueta de sirena hasta la rodilla y tirantes finos. El tafetán rosa brillante que se encuentra debajo está cubierto por un tul negro ligero y transparente que le da un toque moderno.
Witherspoon combinó el look con un labial a juego, recogió su cabello rubio en un moño y completó el conjunto con sandalias de tiras.
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Aunque la joven actriz no lució los mismos accesorios que su predecesora hace 25 años, su estilo se inspiró en principios de la década de 2000, con unas mules rosa fucsia de Steve Madden.
Aunque la actriz solo tenía tres meses cuando se estrenó la película original, encarna a la perfección a la joven Elle Woods en la serie de Prime Video "Elle", que se estrena el 1 de julio.
Para conseguir el papel, Minetree bromeó diciendo que se metió de lleno en el personaje de Elle Woods para los productores.
"Sé lo que tengo que hacer: recrear su vídeo de admisión a Harvard", compartió Minetree, añadiendo que "mi madre me ayudó a grabarlo".
La serie está ambientada en 1995 y comienza con la etapa de Woods en el instituto. Witherspoon es una de las productoras ejecutivas.
@_chelseahui The Legally Blonde prequel series Elle is almost here and I just know the press tour is going to give us some iconic fashion moments ✨ @leximinetree starting very strong with a nod to the vintage Marc Jacobs dress that @reesewitherspoon herself wore in 2001 💗 #elle #ellewoods #legallyblonde #reesewitherspoon #primevideo ♬ original sound - chelseahui
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