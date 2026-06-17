'Toy Story 5': los juguetes están de regreso y se enfrentan a una nueva villana

Los Ángeles, California.

‘Toy Story’ regresa este miércoles a los cines con su quinta entrega y celebra así el 30 aniversario de la productora Pixar Animation Studios y del nacimiento de sus personajes más míticos: Woody, Buzz y Jessie. "Estos personajes no son como el resto que hemos trabajado, tienen muchas capas y mucha profundidad, porque en cierta manera son un reflejo de los seres humanos, de nuestras vidas, de cómo crecemos y crecen nuestros hijos", explica Pete Docter, productor ejecutivo de 'Toy Story 5' y director creativo de Pixar Animation Studios, en declaraciones a la agencia EFE. En esta nueva entrega de la saga, Jessie, Buzz y Woody se ven obligados a enfrentarse a un enemigo que amenaza su existencia: la tecnología. Con la llegada de la tablet Lilypad a la vida de la pequeña Bonnie, Jessie tratará de reconectar con su niña, al tiempo que se plantea una pregunta: ¿volverá a ser lo mismo la hora de jugar ahora que están las pantallas en sus vidas? "Las nuevas generaciones no conocen un mundo sin tecnología, y cada vez vemos cómo se intenta volver a lo analógico. Esta película habla de que aquello que nos conecta es la amistad, y que lo importante es encontrar un amigo que te entienda y que juegue como tú", destaca Lindsey Collins, productora de Toy Story 5.

Collins define esta saga como "una franquicia que recorre el tiempo y el paso del tiempo", lo cual "nos permite preguntarnos cómo los personajes se enfrentan al mundo actual. Los juguetes son como vampiros, el mundo cambia a su alrededor, pero ellos no". En esta quinta entrega de la saga, Jessie, la divertida vaquera que conocíamos en 'Toy Story 2', toma las riendas del liderazgo y se convierte en la heroína del grupo de juguetes. "Desde el principio supimos que la protagonista tenía que ser Jessie, y algunos en Pixar nos preguntamos ¿cómo hemos podido tardar tanto? Ella lidera de forma diferente a Woody, es muy valiente, pero también vulnerable", confiesa Collins. Uno de los temas principales de la película es el uso de las nuevas tecnologías. En 'Toy Story 5' los niños ya no juegan con juguetes, sino con tablets, están encerrados en sus casas y han dejado de tener creatividad e imaginación.

Como recuerda Docter, "cuando no teníamos tecnología nos aburríamos y teníamos que buscar formas de entretenernos". "La tecnología tiene un enorme potencial para ampliar tu alcance, la inteligencia artificial te puede convertir en mejor escritor o pintor gracias a sus herramientas, pero la historia que tienes que contar y que está dentro de ti es lo que llega a la gente y eso no lo vas a obtener de la tecnología", añade el productor. La inteligencia artificial supone tanto una oportunidad como un reto para el cine, especialmente para el cine de animación, y es una herramienta que Collins compara con el fuego, "puede calentarte, pero también quemarte". Para Pixar, cada nueva tecnología ha sido vista como "un nuevo juguete" y "la inteligencia artificial es solo una herramienta más, una muy poderosa a la que hay que poner límites. Al principio puede parecer mágica, pero en el fondo no tiene corazón", expone Docter.