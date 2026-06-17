El tráiler de “Shrek 5” revela los primeros detalles de su trama

Shrek, Fiona y Burro regresan en el nuevo tráiler de “Shrek 5”, con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomando las voces de sus icónicos personajes.

Por primera vez en 16 años, Shrek y Burro se embarcan en una nueva aventura. Ahora, gracias a un tráiler publicado recientemente, los seguidores de la franquicia pueden conocer algunos indicios sobre la historia que presentará la nueva película.

Universal Pictures lanzó el martes el avance de “Shrek 5”, más de un año antes de su estreno previsto para el 30 de junio de 2027. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz vuelven a interpretar a Shrek, Burro y Fiona, respectivamente. Al elenco se suman Zendaya, el comediante de “Saturday Night Live” Marcello Hernandez y Skyler Gisondo (“Superman” y “Focker-in-Law”), quienes darán voz a los hijos de Shrek y Fiona: Felicia, Fergus y Farkle.

Los detalles de la trama se mantienen en reserva, pero el adelanto sugiere que Shrek, Burro y la familia del ogro emprenderán un viaje para vivir una nueva aventura en una gran ciudad. Según se escucha en el avance, Burro describe la travesía como “otra vertiginosa aventura en la gran ciudad”.

Zendaya interpreta a Felicia, la hija de Shrek y Fiona.Como suele ocurrir en la saga, el viaje no parece desarrollarse según lo previsto. En una de las escenas, varios integrantes del grupo terminan en prisión mientras escuchan los rebuznos de Burro. El tráiler también incluye una breve referencia humorística a la franquicia “Frozen”, de Disney.

El avance comienza con un libro de cuentos que resume la historia original de Shrek, Fiona y Burro en la película estrenada en 2001. Burro interrumpe la narración para sugerir un cambio de imagen, una escena que podría explicar las diferencias visuales observadas en el estilo de animación.

A lo largo del recorrido por Muy Muy Lejano, los personajes se encuentran con un gigante, agentes de policía y un inquietante muñeco de nieve que parodia a Olaf, personaje de “Frozen”. “¿Quieres salir con un muñeco de nieve?”, pregunta desde un callejón oscuro.

El grupo también se reencuentra con Gingy, quien protagoniza uno de los momentos humorísticos del avance. El tráiler concluye con Shrek, Fiona, sus hijos y Burro encerrados en una celda, mientras Burro canta fragmentos de “Baby Come Back” y “Roxanne”, para evidente frustración de Shrek.

“Shrek 5” será la primera entrega principal de la franquicia desde “Shrek para siempre”, estrenada en 2010. Desde entonces, la saga ha contado con dos películas derivadas: “El gato con botas” (2011) y “El gato con botas: El último deseo” (2022).

Mira el avance a continuación: