Rod Stewart cancela concierto y luego se va a ver un partido del Mundial

Nueva York.

Las críticas a la estrella del rock Rod Stewart no han cesado desde que canceló un concierto en California aduciendo una laringitis y, horas más tarde, acudir a un partido del Mundial junto a dos de sus hijos en Massachusetts.

Stewart, de 81 años, tenía previsto un concierto el pasado sábado en Chula Vista, California, como parte de su gira 'One Last Time Tour', pero lo canceló en la víspera por "un diagnóstico de una infección aguda de las vías respiratorias superiores que ha provocado laringitis", recoge la revista People.

Sin embargo, al día siguiente el artista publicó un video en la red social Instagram mientras viajaba en un avión privado junto a sus hijos Liam, de 31 años, y Alistair, de 20, para ver el partido entre Escocia y Haití, en la ciudad de Boston.

"Aquí estamos, volando a Boston para ver a Escocia en el Mundial. Han pasado 28 años, así que a estos chicos les he hablado de ello, pero nunca han ido. Yo he asistido a siete Mundiales", indica el cantante en el video.

"Sin Escocia no hay fiesta", dicen luego los tres al finalizar el video. Posteriormente, Stewart -cuyo padre es escocés- fue visto y captado en imágenes de pie levantando los brazos celebrando el triunfo de Escocia, que ganó 1-0.